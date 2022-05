Duluc : « Conte s’adapte partout »

Alors que la fin de saison 2021-2022 arrive bientôt à son terme, de nombreux changements sont espérés au sein du PSG. Au poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino pourrait ne pas être sur le banc la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. Ainsi, plusieurs noms sont sortis dans la presse ces derniers jours comme potentiel successeur : Thiago Motta, Joachim Löw et Antonio Conte. Concernant le dernier cité, il est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2023 et a démenti les rumeurs l’envoyant chez les Rouge & Bleu. Mais pour Vincent Duluc, le coach italien de 52 ans a le profil idéal pour diriger l’équipe du PSG, comme il l’a expliqué sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Les débuts de Motta comme entraîneur ne m’ont pas convaincus. Mais ce que fait Conte est assez fantastique. Il s’adapte partout et a eu des résultats partout. Alors, ce n’est pas une mèche longue, c’est une mèche courte, ça ne peut pas durer longtemps. Mais pour avoir des résultats, manager les joueurs, gagner quelque chose et avoir une discipline et un jeu qui ressemble à quelque chose, c’est le plus fort (…) C’est vrai que les seuls qu’ils n’ont pas eu parmi les meilleurs c’est Klopp et Guardiola, sinon, ils ont eu à peu près tous les profils (…) Mais, on est revenu sur la même logique que d’habitude. Ça fait 10 ans que le PSG a conscience que c’est toujours l’entraîneur qui paye et que ce n’est pas le problème. Mais le seul débat c’est quel sera le prochain entraîneur. Pour Leonardo, rien. Pour le président rien. Et au final c’est encore l’entraîneur (qui paye). Vraiment, on sent qu’on progresse. »