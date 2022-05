Revue de Presse PSG : Conte est-il PSG compatible, Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 mai 2022. Antonio Conte est-il PSG compatible, l’avis de Federico Balzaretti sur l’entraîneur italien, Francis Coquelin revient sur le passage d’Unaï Emery chez les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la piste Antonio Conte et se demande si l’entraîneur italien est PSG-compatible. Même si le principal intéressé a tenu à mettre fin aux rumeurs l’envoyant dans la capitale française, il reste toujours parmi les favoris pour remplacer Mauricio Pochettino et « il se verrait bien sur le banc parisien », assure LP. Cependant, le coach de 52 ans est encore sous contrat avec Tottenham tandis que le bail de Mauricio Pochettino court jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu. Si l’Italien a entraîné de nombreux grands clubs et a remporté quelques titres de champion avec la Juventus Turin (2012, 2013, 2014), Chelsea (2017) et l’Inter (2021), sur la scène européenne, il a seulement atteint la finale de Ligue Europa avec les Nerazzurri en 2020. À cela s’ajoute deux ans à la tête de la sélection de l’Italie avec un quart de finale à l’Euro 2016. Mais la principale interrogation sera de connaître l’attitude d’Antonio Conte dans un vestiaire de stars. Il a déjà eu sous ses ordres Marco Verratti, Paul Pogba, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Harry Kane, Carlos Tévez ou Achraf Hakimi. Autre fait à prendre en compte, la marge de manoeuvre d’Antonio Conte chez les Rouge & Bleu. « Pour le PSG, donner les clés à Antonio Conte reviendrait donc à lui offrir une confiance totale dans la méthode. Ce qui n’avait pas été le cas envers Unai Emery ou Thomas Tuchel. » Ainsi, une cohabitation avec le direction sportif parisien, Leonardo, semble quasi impossible et « les actionnaires qatariens pourraient donc avoir à faire un choix. »

L’ex international italien, Federico Balzaretti a été questionné par le quotidien francilien sur cette piste Antonio Conte au PSG. « Quand on prend un tel entraîneur, c’est toujours une bonne idée. Il a le sens de la victoire en tête, il ne joue que pour gagner. Il a d’énormes qualités. C’est un grand entraîneur (…) Il est vrai qu’avec Conte, c’est l’équipe qui s’adapte à lui, pas l’inverse. Il donne tout pour ses joueurs, pour son équipe. Mais il faut qu’ils le suivent. Si les joueurs n’ont pas envie de travailler, ça ne marchera pas. Il amène quelque chose au niveau tactique. Ça pourrait le faire à Paris mais il faut le suivre (…) Il est ouvert mais il est dur avec tout le monde. Il demande beaucoup à l’entourage du club, les joueurs. C’est une personne qui peut changer un club. Il ne travaille pas que sur l’équipe. »

Le quotidien francilien a notamment accordé un entretien à Francis Coquelin qui disputera la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Liverpool ce mardi. L’actuel joueur de Villarreal a évoqué les méthodes de son entraîneur Unaï Emery. Il est également revenu sur le passage du coach basque sur le banc du PSG entre 2016 et 2018 : « Mais quel entraîneur n’a pas laissé un souvenir contrasté de son passage au PSG ? Quel entraîneur en est sorti indemne ces dernières années ? C’est toujours compliqué pour un coach à Paris. On a pu aussi s’en apercevoir avec Ancelotti ou Tuchel. Leur expérience dans la capitale était quelque peu mitigée et derrière ils ont remporté des titres avec d’autres clubs et ont réussi à s’exprimer. La désillusion à Barcelone a énormément fait de mal au coach Emery. Et malheureusement, les gens l’associent à cette remontada. Ici, il montre son savoir-faire avec la conquête de la Ligue Europa en 2021, puis cette place en demi-finale de la C1 cette saison (…) Au PSG, avec de très grands joueurs, tous ces internationaux à la carrière bien fournie, un entraîneur fait plus du management que du travail tactique. Il est plus facile d’imposer sa griffe dans certains clubs. J’en suis convaincu. Le plus important à Paris est de gagner la Ligue de champions. Un coach est jugé là-dessus. On ne va pas se mentir : les autres trophées nationaux, il est quasiment obligatoire de les remporter. »

