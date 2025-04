Revue de Presse PSG : Coupe de France, Dunkerque, Dembélé, sanction…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 avril 2025. Le PSG renverse l’USL Dunkerque (2-4) et file en finale de Coupe de France, une défense parisienne friable, Ousmane Dembélé le sauveur des Rouge & Bleu, le PSG connaîtra sa sanction ce mercredi après les banderoles contre Adrien Rabiot…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire renversante du PSG face à l’USL Dunkerque en demi-finales de Coupe de France. Menés 2-0, les joueurs de Luis Enrique ont souffert mais on su retourner la situation pour une victoire finale sur le score de 4-2. Les Parisiens se qualifient pour la finale de la compétition le 24 mai prochain au Stade de France face au Stade de Reims ou l’AS Cannes. Comme face à l’ASSE en Ligue 1 (1-6) le week-end dernier, les Rouge & Bleu sont passés complètement à côté de leur première période mais ont su rectifier le tir au retour des vestiaires pour finalement l’emporter. « Mais cette fois-ci, le PSG n’a pas surclassé son adversaire comme il avait su le faire lors de la seconde période au Stade Geoffroy-Guichard. » Menés 2-0, les champions de France ont dû compter sur une frappe puissante d’Ousmane Dembélé juste avant la pause pour garder un peu d’espoirs. Avant cela, Paris était peu inspiré, jouait sur un mono-rythme et n’arrivait pas à contourner le bloc-bas de l’USLD. Preuve de cette impuissance, les frappes lointaines à répétition mais sans danger.

En face, les Maritimes ont fait preuve d’un grand réalisme avec deux buts sur leurs deux incursions dans la surface parisienne. Ils ont surtout mis en lumière les faillites défensives parisiennes sur les coups de pied arrêtés défensifs et le domaine aérien. L’égalisation rapide de Marquinhos dès le retour des vestiaires a montré à tout le monde la cruelle réalité face au PSG de cette saison. « Les Dunkerquois pourront le regretter et en vouloir à Jérôme Brisard et ses assistants puisque cette deuxième réalisation parisienne n’aurait pas dû être validée. Il n’y avait pas corner sur l’action qui l’a amenée. C’est rageant d’autant que par la suite, si Paris a dominé, il n’a pas été transcendant », peste L’E. Une frappe déviée de Désiré Doué et un doublé d’Ousmane Dembélé ont porté le score final à 4-2 pour le PSG. Mais reste à savoir si la trêve internationale n’a pas cassé la dynamique des Rouge & Bleu au regard de leurs deux dernières prestations. « Cette question légitime peut se poser, à moins qu’il faille trouver des explications ailleurs. Comme dans la perspective du quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa. Déjà virtuellement champions de France, les Parisiens se gèrent et il est difficile de les blâmer. »

Le quotidien sportif met en lumière un homme du côté du PSG : Ousmane Dembélé. Dans une soirée moyenne des Rouge & Bleu, le serial buteur de l’année 2025 a encore frappé avec un doublé. Dans un premier temps, le numéro 10 parisien a mis du temps à trouver ses repères dans cette demi-finale de Coupe de France. Sa première période se résumait à quelques combinaisons brouillonnes avec Achraf Hakimi sur le côté droit et des frappes non-cadrées. Mais juste avant la pause, l’international français a réalisé un enchaînement parfait contrôle-frappe sous la barre. « Un mouvement splendide conclu avec maestria » et qui a redonné espoir aux Parisiens. Passé sur l’aile droite au retour des vestiaires suite à l’entrée en jeu de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé n’a pas pris en main l’animation offensive parisienne mais s’est une nouvelle fois montré décisif.

D’abord avec un centre parfaitement travaillé sur l’égalisation de Marquinhos. Puis, en fin de match, il a profité d’une erreur défensive pour inscrire un doublé. Le joueur de 27 ans sort de cette rencontre avec deux buts et une passe décisive. Il a inscrit ses 31 et 32e buts toutes compétitions confondues cette saison et a prouvé qu’il était bien le patron du PSG sur le terrain. « On savait que ce serait un match difficile, ils ont éliminé Brest, Lille et Auxerre. Ils sont venus deux fois dans notre camp et ils nous ont fait mal. Mais on est restés concentrés. Personnellement, à 0-2, j’ai senti un peu d’inquiétude, mais je suis resté dans mon match, on savait qu’on aurait des occasions de marquer. Les prochaines échéances ? C’est là que se joue la saison. C’est là qu’on va voir les grands joueurs et les grandes équipes », a déclaré l’international français après la rencontre.

Enfin, L’Equipe évoque la réunion de la commission de discipline de la Ligue de ce mercredi soir qui doit annoncer les verdicts après les incidents des matches PSG / OM et Montpellier / Saint-Etienne. Concernant le Classique, les Rouge & Bleu seront jugés sur les chants et les banderoles insultants et homophobes à l’encontre d’Adrien Rabiot et sa famille. Les dirigeants parisiens doivent se présenter devant la commission de discipline pour s’expliquer. « Ils condamneront ces banderoles, répèteront qu’elles ont été introduites à leur insu et qu’ils en ont bloquées d’autres. » Le PSG, qui n’a déposé aucune plainte, pourra se défendre en indiquant qu’il avait appelé à plusieurs reprises ses supporters à bien se comporter par des mails ou sur les réseaux sociaux. Comme sanction, le club parisien pourrait voir la tribune Auteuil être fermée pour au moins un match ferme et potentiellement ajouter d’autres avec sursis. Une amende est aussi possible, rapporte L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur la qualification difficile du PSG pour la finale de Coupe de France. Même au bord du précipice, le club de la capitale se montre sans pitié pour ses adversaires. Menés 2-0, les Rouge & Bleu ont su renverser la vapeur pour s’imposer sur le score de 4-2. Ils valident leur ticket pour la finale et tenteront de soulever leur 16e trophée dans la compétition le 24 mai prochain au Stade de France. Cette saison, le PSG n’avait jamais connu un tel scénario en France mais sa résilience et sa force collective lui ont permis de se sortir de ce mauvais pas. Pour la troisième fois de la saison, le club parisien avait deux buts à rattraper comme lors des rencontres face à Arsenal et Manchester City en Ligue des champions. Et comme souvent, Ousmane Dembélé a été le héros du match avec un doublé et une passe décisive.

Mais, les Rouge & Bleu devront garder en tête cette entame de match ratée, qui ressemble à celle face à l’ASSE quelques jours plus tôt. Sur l’ouverture du score, la défense parisienne s’est une nouvelle fois montrée très friables sur coup de pied arrêté. « Le PSG a affiché une fébrilité défensive assez inquiétante par moments et elle ne pourra pas reproduire les mêmes erreurs à l’échelle européenne dans une semaine. » Lucas Beraldo n’a pas rassuré, lui qui postule à une place de titulaire face à Aston Villa au match aller en raison de la suspension de Marquinhos. Sur le deuxième but encaissé, la défense parisienne a fait preuve d’une passivité confondante. Achraf Hakimi et Nuno Mendes n’ont pas été dans un grand soir. » Il faudra au PSG retrouver la bonne carburation et afficher de manière continue son visage de la deuxième période pour ne plus jouer à se faire peur… »

Le quotidien francilien fait également un focus sur Ousmane Dembélé. Double buteur et passeur décisif, le numéro 10 du PSG continue d’affoler les statistiques. Il a d’abord redonné espoir aux Parisiens juste avant la pause d’une frappe puissante et imparable pour le gardien adverse. Avant ce but, il était déjà le joueur parisien le plus dangereux grâce à sa qualité de dribbles. Dès le début de la seconde période, l’international français a délivré un centre parfait sur la tête du capitaine Marquinhos pour le but de l’égalisation. « Sans cesse remuant sur son côté droit, actif jusqu’au bout de la rencontre, l’ancien Rennais a continué de terroriser la défense nordiste. » Il a conclu sa soirée d’un doublé après avoir remporté son duel face au portier Ewen Jaouen. Dans une forme étincelante, le Français de 27 ans veut surtout remercier ses coéquipiers. « C’est surtout un travail collectif. Mes partenaires me servent extrêmement bien que ce soit les ailiers, les milieux de terrains, les défenseurs. Je suis toujours en bonne position pour marquer des buts », a-t-il déclaré après la rencontre. Avec ce nouveau doublé, le 7e de la saison, Ousmane Dembélé comptabilise désormais 32 buts toutes compétitions confondues, dont 24 inscrits en 2025, et 7 passes décisives en 39 rencontres disputées. « Un vrai leader, un homme clé. »