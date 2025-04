Qualification, défense… La conférence de presse de Luis Enrique

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France après avoir renversé Dunkerque (2-4). Luis Enrique s’est réjoui de la qualification de son équipe.

Ce mardi soir, le PSG affrontait Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France. Alors qu’il avait la maîtrise du ballon, le club de la capitale s’est fait surprendre par deux fois. Juste avant la mi-temps, Ousmane Dembélé va redonner espoir à ses coéquipiers avant de voir Marquinhos égaliser dès le début de la seconde période. Désiré Doué et Ousmane Dembélé marqueront deux buts pour offrir une qualification en finale de la Coupe de France (2-4). À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG s’est félicité pour la victoire de son équipe, n’a pas voulu accabler sa défense, avant d’évoquer le corner qui a amené le but de Marquinhos, qui est jugé inexistant.

L’entame de match compliqué

« Il n’y a rien à expliquer, le foot est un sport surréaliste. Les joueurs de Dunkerque ont passé deux fois la ligne médiane en première période et ils ont marqué sur des fautes d’inattention de notre part. C’était irréel et le 2-0 était injuste. Le scénario n’avait rien à voir avec le match de Saint-Étienne. Je crois que ce soir, mon équipe a montré de la maturité et une ambition de retourner les situations dans tous les matchs. On a joué contre une bonne équipe de Dunkerque qui a évolué avec un bloc bas, c’était très difficile pour nous. En seconde mi-temps, on a fait rentrer Gonçalo Ramos, qui nous a permis d’améliorer la circulation du ballon et la mobilité de l’équipe. On a mérité de gagner le match et d’être finaliste de la Coupe de France. »

Du soulagement après la qualification ?

« Une fois de plus, le foot est capricieux. Tu peux tout donner dans un match et le perdre. C’est toujours douloureux de s’arrêter à un pas de la finale. On doit se féliciter, c’est très beau d’arriver en finale, au Stade de France. C’est important de montrer à nos supporters que nous sommes compétitifs à tout moment. »

Diriez-vous que votre défense avait besoin de connaître une piqûre de rappel ce mardi ?

« Dans chaque match, il y a toujours des erreurs. Le deuxième but fait suite à une erreur d’inattention, à un joueur qui se déconcentre. Dunkerque a de bons tireurs, de bons centreurs, et nous ne nous sommes pas imbattables, nous ne sommes pas invincibles, nous ne sommes pas des héros de film. Nous ne sommes qu’une équipe de foot et nous encaisserons toujours des buts. La perfection n’existe pas, nous ne sommes pas parfaits. »

Ce qu’il a dit à ses joueurs à la mi-temps

« Sincèrement, j’étais content de la première période, nous étions bons en termes de mobilité et de circulation du ballon. C’est très difficile quand il y a dix joueurs dans la surface de trouver des espaces. C’est à ce moment-là que l’association Hakimi-Dembélé s’est libérée. Nous avons tout un tas de bons joueurs et de qualité. Mais la clé, pour retourner les situations, c’est d’avoir toujours foi en l’équipe et de maintenir une structure. C’est le plus difficile car c’est ce qui permet d’éviter les contre-attaques. On a parlé à la mi-temps de cette nécessité de garder la structure de l’équipe et on a réussi à bien contrôler les choses. On a mérité cette qualification même si je veux aussi féliciter Dunkerque pour leur parcours et leur prestation. »

Quelle est votre opinion sur le corner qui amène le deuxième but de votre équipe et qui n’aurait pas dû exister ?

« On peut avoir cette opinion (le fait que cette situation ait eu une incidence sur le résultat), mais nous avons effectué 30 tirs cadrés, vous me parlez d’une occasion qui peut être contestée. Je n’ai pas l’habitude de rester fixé sur ces détails. On mérite clairement la qualification. Je ne souhaite pas m’attarder sur ces détails. »