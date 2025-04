Dembélé : « Maintenant, il faut rester concentré »

Ce mardi soir, le PSG affrontait Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Après s’être fait peur, le club de la capitale a marqué quatre fois pour se qualifier en finale (2-4).

Pour valider son billet pour la finale de la Coupe de France, le PSG devait se défaire de Dunkerque. Dans un début de match où il a la possession et la maîtrise du ballon, le PSG va se faire surprendre deux fois et voir le cinquième de Ligue 2, qui a déjà éliminé trois clubs de l’élite (Auxerre, Lille et Brest), créer une petite sensation. Après ces deux coups durs, le club de la capitale va réussir à revenir au score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Marquinhos va remettre les deux équipes à égalité avant de voir Désiré Doué, sur une frappe contrée, et Ousmane Dembélé, en toute fin de match, offrir la qualification en finale aux Parisiens (2-4). Au micro de beIN Sports 1, Ousmane Dembélé est revenu sur cette qualification.

« On savait que ce n’était pas facile de jouer contre eux »

« On savait que ce serait difficile. Ils ont éliminé Brest, Lille, Auxerre aussi. On savait que ce n’était pas facile de jouer contre eux. Je pense que l’on était bien entré dans le match, ils sont venus deux fois dans notre camp et ils ont marqué deux fois. Ça nous a fait un peu mal. Mais on est resté concentré, on savait que l’on allait avoir des opportunités pour marquer. Un peu d’inquiétude à 2-0 ? Non, on est resté concentré. On savait que l’on allait avoir énormément d’occasions. Il fallait être plus efficace, même si moi, personnellement, j’ai senti un peu d’inquiétude à 2-0. Je suis resté concentré dans le match, je savais que l’on allait avoir des occasions pour revenir. Les feux au vert ? Oui, mais on veut rester concentré. C’est là que se joue la saison. On ne s’imagine pas perdre contre Aston Villa, perdre une finale de Coupe de France. Maintenant, il faut rester concentré, c’est dans ces moments-là que l’on voit les grands joueurs et les grandes équipes. »

Pour France 2, le numéro 10 du PSG a évoqué sa très grande forme en 2025, lui qui a marqué 24 buts depuis janvier. « C’est surtout un travail collectif. Je pense que mes partenaires me servent énormément bien, que ce soit les ailiers, les attaquants ou bien les défenseurs et les milieux. Je suis toujours en bonne position pour marquer des buts et je n’ai plus qu’à finir. C’est surtout un travail collectif. Une première mi-temps difficile du PSG ? C’est à l’image de la première mi-temps à Saint-Etienne, même si je pense que celle-là est un peu plus maîtrisée. Ils sont arrivés deux fois dans notre camp et ils ont marqué deux buts. On n’a pas senti de l’inquiétude parce que l’on sait que l’on se procure énormément d’occasions. Il fallait réagir très vite. Les grandes échéances qui arrivent ? On va prendre match par match. On sait que c’est la dernière ligne droite et qu’il faut rester concentré parce que c’est là que cela se joue. »