Le PSG Handball s’offre la victoire dans un match fou

Une semaine après sa victoire contre Chambéry (36-32), le PSG Handball recevait de nouveau dans le cadre de la 8e journée de la Liqui Moly Starligue. Cette fois-ci, c’était Aix qui se présentait à Coubertin. Dans la difficulté, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

C’est Aix qui fait la course en tête dans les premières minutes du match (1-2, 3e). Le PSG Handball va rapidement réussir à égaliser (4-4). Le match est serré et les deux équipes n’arrivent pas à prendre une avance significative (7-7, 10e). À la moitié de la première mi-temps, Aix va réussir à prendre l’avantage (8-10, 14e). Une avance que le club provençal va réussir à conserver pendant toute la fin de la première mi-temps. Les Rouge & Bleu rentrent aux vestiaires avec un déficit de deux buts.

Un match serré jusqu’à la fin

En seconde période, le PSG Handball va très rapidement recoller au score (20-20, 33e). Les Parisiens vont même prendre l’avantage grâce à un but de son capitaine, Luka Karabatic (22-21, 35e). À 20 minutes de la fin, ils vont prendre trois buts d’avance (25-22, 42e). Une avance qui va même grimper à quatre buts (26-22, 43e), la défense parisienne empêchant les adversaires de marquer pendant cinq minutes. L’avance va même atteindre les cinq buts (30-25, 48e). Alors que l’on peut s’attendre à une fin de match tranquille, Aix ne va rien lâcher et réussir à revenir à trois petits buts. Dans les cinq dernières minutes, le PSG Handball va se retrouver en double infériorité numérique. Malgré ça, les coéquipiers de Nikola Karabatic vont tenir et s’imposer de cinq buts (37-32). Grâce à ce succès, les Parisiens s’offrent provisoirement la tête du championnat. En cas de victoire, Nantes reprendrait les commandes, avec le même nombre de points (16) que le PSG et Montpellier (3e). Le PSG Handball va enchainé avec une troisième rencontre à domicile mardi (20 heures), contre Chambéry en Coupe de France. Il retrouvera la Liqui Moly Starligue vendredi (20 heures) avec le déplacement à Chartes.