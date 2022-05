Dall’Oglio : « Tout le monde veut jouer ce genre de match »

Le PSG se déplace demain soir (21 heures, Prime Video) sur la pelouse de Montpellier dans le cadre de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Une rencontre sans enjeu pour les deux équipes, le club de la capitale étant déjà champion alors que les Montpelliérains sont dans le ventre mou du classement (13e) et ne risque pas la relégation. Avant cette rencontre, Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse. Il veut que son équipe montre son vrai visage.

« On joue le PSG, ça reste toujours quelque chose quand même. C’est un phénomène. Le PSG chez nous, ça reste toujours une fête. Il y aura beaucoup plus de monde que d’habitude. Et puis pour nous, ça reste un défi sportif qu’il faudra relever. Ça reste un véritable enjeu sportif par rapport à cette fin de saison où on attendait plus. On a la possibilité de prouver que l’on peut faire autre chose. Après, on sait très bien que le PSG part favori sur cette rencontre. À nous de montrer les ressources mentales et techniques que l’on peut avoir par rapport à ce match qui reste un match de gala. Tout le monde veut jouer ce genre de match. Il y a aussi certainement une crainte parce qu’en face, il y a des phénomènes.«

L’entraîneur héraultais qui a ensuite fait l’éloge de Kylian Mbappé. « Déjà de prendre exemple sur un joueur comme ça. C’est un exemple. Il n’arrête pas, il sait ce qu’il veut, c’est un compétiteur, il aime la gagne. Il n’y a pas de relâchement chez lui. Je pense qu’il tire le PSG, pas à lui tout seul mais il amène beaucoup d’énergie. Comment le contrer ? Je pense que tous les entraîneurs du monde se posent la question. On sait que ça va être un danger permanent. On est prévenu. Et quand tu es prévenu, peut-être que tu es plus attentif. Il n’y a pas de plan spécial Mbappé.«