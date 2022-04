Après un premier prêt réussi au RC Lens la saison passée, le PSG a décidé de prêter (sans option d’achat) une nouvelle fois son attaquant Arnaud Kalimuendo (20 ans) dans le club artésien. Meilleur buteur des Sang & Or avec 10 buts en Ligue 1, le Titi confirme les espoirs placés en lui. Et à l’approche de la fin de la saison, son avenir sera au centre des débats. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo rentrera à Paris à l’issue de cet exercice 2021-2022. Et selon les informations de FootMercato, les dirigeants parisiens vont rencontrer les représentants du joueur dans les prochaines semaines afin de parler de son avenir.

Une réflexion sur son avenir au PSG, des clubs de Premier League intéressés

Quelle sera la stratégie du PSG avec son attaquant de 20 ans ? Les Rouge & Bleu peuvent réaliser une belle plus-value avec leur Titi. Autre solution, une intégration dans le groupe professionnel afin de faire partie de la rotation d’effectif. « Ce sera l’un des objectifs des prochaines semaines pour la direction sportive du club de la capitale, établir une stratégie claire quant aux joueurs qui postulent pour une place après avoir brillé ailleurs en prêt. » De son côté, Arnaud Kalimuendo est prêt à prolonger son contrat avec le PSG et y rester. Mais ses performances avec le RC Lens ont séduit d’autres clubs. Toujours selon FM, des équipes étrangères sont intéressées par l’international espoir français, et notamment en Angleterre. « Newcastle et Leicester ont récemment avancé leurs pions et sont intéressés par son profil », rapporte Foot Mercato.

Il y a quelques jours, Arnaud Kalimuendo s’était exprimé sur son avenir en conférence de presse. Et le natif de Suresnes avait précisé qu’il allait prendre une décision en fin de saison : « Je ne peux pas anticiper l’avenir. Tout peut aller si vite, mais j’ai passé deux très bonnes années ici. Après, je vais prendre ma décision en fin de saison quand je serai à tête reposée et pendant les vacances. Mais là, il y a encore de très belles choses à faire d’ici la fin de la saison. Moi, je veux très bien terminer cette saison-là parce que le Racing m’a donné mais moi aussi je veux donner. Je veux qu’on finisse très très bien cette saison. » Reste désormais à connaître la position du PSG dans ce dossier. En effet, le club de la capitale devra réfléchir sur son secteur offensif pour la saison suivante. Entre les fins de contrat de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, le départ espéré de Mauro Icardi et le retour de prêt de Pablo Sarabia, une refonte de l’attaque parisienne devra être à l’étude.

Statistiques 2021-2022 d’Arnaud Kalimuendo