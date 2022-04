Pour le deuxième match de suite, la MNM a brillé hier soir lors du match entre Clermont et le PSG lors de la 31e journée de Ligue 1 (1-6). Kylian Mbappé triple buteur et une passe décisive, Neymar également auteur d’un triplé et Lionel Messi triple passeur ont permis aux Parisiens de l’emporter contre le promu pour se rapprocher de son 10e titre de champion de France. Eric Carrière a aimé le fait que les trois joueurs jouent ensemble et pas pour leurs comptes personnels.

« Comme si quelque part, il n’y avait plus l’envie de montrer à tout le monde qu’ils sont plus forts que les deux autres mais plutôt de se dire qu’on va échanger, faire des choses qui sont finalement difficiles mais qui paraissent simples parce qu’ils savent les faire, souligne Carrière dans Soir de Ligue 1 sur Canal Plus. Après, il y a un autre élément, je les trouve mieux physiquement. Le dernier critère, c’est qu’en face, ils les ont laissés jouer. Ils étaient souvent seuls. Ils savent se démarquer, certes, mais il y a toujours des adversaires pas très loin mais jamais proches d’eux pour leur mettre la pression.«