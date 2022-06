Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 juin 2022. Une enveloppe d’au minimum 80M€ pour le recrutement des Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino toujours dans l’attente d’une décision, Christophe Galtier bien placé pour occuper le poste d’entraîneur, le rôle d’Antero Henrique et deux pistes de Serie A pour renforcer l’effectif.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes au mercato du PSG. Et pour cette période estivale 2022, le club de la capitale devrait disposer d’une enveloppe de 80M€ pour recruter. Un montant dans lequel il faut déjà prendre en compte les 35M€ dépensés pour Nuno Mendes. Cette somme qui pourrait être revue à la hausse en cas de futures ventes. Un montant qui ressemble sensiblement aux derniers mercatos des Rouge & Bleu qui avaient seulement dépensé 60M€ pour Achraf Hakimi et 16M€ pour lever l’option de Danilo Pereira la saison passée. « Il en sera de même cet été sauf revirement brutal de stratégie. En effet, même avec un fair-play financier allégé, les finances parisiennes affichent un déficit important, compris entre 200 et 300 millions d’euros », rapporte L’E. De plus, la prolongation de Kylian Mbappé oblige les décideurs parisiens à faire des efforts importants. Annoncé sur le départ, un limogeage de Mauricio Pochettino et de son staff coûterait « entre 15 et 20 millions d’euros supplémentaires sauf si les deux parties s’entendent sur une somme moindre. »

Au rayon mercato, le PSG pourra compter sur son futur conseiller sportif, Luis Campos, pour dénicher les bons coups et futurs talents. Depuis plusieurs jours, le Portugais a déjà entamé son travail. « Il avance selon sa méthodologie habituelle, à savoir qu’il dresse des listes de cinq joueurs pour chaque poste recherché. » Concernant la doublure d’Achraf Hakimi, il a dans son viseur le jeune latéral droit de l’OL, Malo Gusto (19 ans / juin 2024). Pour le poste de défenseur central, Sven Botman (LOSC / 22 ans) et Milan Skriniar (Inter Milan / 27 ans) sont pistés. Au milieu, « plusieurs joueurs sont attendus dont un 6 de haut niveau dans le profil de Fabinho. » Pour finir, en attaque, le nom de Gianluca Scamacca (Sassuolo / 23 ans) fait bien partie de la short-list de Luis Campos mais ne figure pas comme une priorité.

Concernant le RC Lens, il compte être patient dans le dossier Arnaud Kalimuendo. Après deux prêts réussis avec les Sang & Or, les dirigeants du club artésien « espèrent toujours qu’il puisse disputer une troisième saison dans le Pas de Calais. » De son côté, l’attaquant de 20 ans avait fait part de son désir de connaître l’Europe, ce qui ne concernera pas le RCL lors de l’exercice 2022-2023. Pour rappel, Arnaud Kalimuendo est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la situation du PSG au poste d’entraîneur. Encore sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino est toujours le coach des Rouge & Bleu et le board parisien « n’a toujours pas entamé les démarches pour se séparer de l’Argentin. » Ainsi, le principal intéressé se prépare pour la reprise de l’entraînement prévue le 4 juillet prochain. Ces derniers jours, il avait rappelé qu’il était toujours sous contrat avec les champions de France en titre. « Chaque jour qui passe entretient le doute, mais le dossier pourrait s’activer ces prochains jours. » En effet, Nasser al-Khelaïfi, retenu à Doha pour un problème d’ordre familial, est attendu à Paris aujourd’hui, et de nombreux rendez-vous seront au programme, précise L’E. Sauf surprise, « la tendance reste à un départ de Pochettino, mais plusieurs paramètres entrent en jeu et l’un d’eux est économique. »

Christophe Galtier est l’une des pistes pour remplacer l’Argentin. Le coach de l’OGC Nice (sous contrat jusqu’en 2024) figure en bonne position et entretient de bonnes relations avec Luis Campos depuis leur collaboration au LOSC. De plus, il coche pas mal de cases aux yeux du dirigeant portugais. « Des échanges ont eu lieu, l’intérêt est réel des deux côtés. » Mais l’OGCN, qui a versé 4M€ à Lille pour avoir le technicien de 55 ans la saison passée, « voudra au moins rentrer dans ses frais. L’indemnité est estimée entre 5 et 10 M€. »

L’Equipe met aussi en avant les prochaines tâches d’Antero Henrique, qui ne sera pas un salarié du club. L’ancien directeur sportif du PSG (2017-2019) a joué un rôle prépondérant dans la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et se chargera des ventes du club dans les semaines à venir. À la demande de Nasser al-Khelaïfi, le Portugais a été envoyé pour convaincre le champion du Monde 2018 de changer d’avis pour son futur et de le sensibiliser au projet parisien. « Pour cela, il a rencontré à plusieurs reprises Mbappé et son entourage ces derniers mois. » Désormais, il aura une autre tâche, celle de vendre les joueurs indésirables de l’effectif. Un domaine où il a performé lors de son passage au club entre 2017 et 2019.

Si ce retour d’Antero Henrique peut paraître improbable à première vue, il n’est pas si surprenant que cela. Depuis son départ en 2019, l’ancien dirigeant parisien est resté une personnalité influente à Doha. Il n’a jamais coupé ses liens avec Nasser al-Khelaïfi, et « il lui est arrivé d’être consulté de manière officieuse, sur des questions stratégiques globales, mais sans intervenir sur des dossiers de joueurs. » Son départ en 2019 s’explique notamment par sa mauvaise relation avec Thomas Tuchel, son emprise au PSG (avec un entourage placé un peu partout dans le club) et sa décision de supprimer l’équipe réserve qui n’avait pas fait l’unanimité.

De son côté, Le Parisien évoque deux pistes du PSG en provenance de Serie A. En effet, le défenseur de l’Inter, Milan Skriniar (27 ans), et l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, seraient dans le viseurs de Luis Campos. Ce jeudi, le dirigeant portugais « multipliera les réunions stratégiques sur le futur contour de l’équipe première à la Factory, le siège du club. » Il s’est même déplacé en Italie pour entamer des négociations avec les deux clubs concernés. « Il s’agit bel et bien de deux priorités du responsable du secteur sportif », rapporte LP. Concernant le défenseur central slovaque, il possède encore un an de contrat et sort d’une saison pleine avec l’Inter (35 titularisations en Serie A). « Puissant, combattant, Skriniar sait se faire adopter par les supporters des clubs dont il défend les couleurs. » Il viendra ainsi instaurer une concurrence aux deux titulaires Presnel Kimpembe et Marquinhos. Concernant Sergio Ramos, il compte bien rester à Paris après une saison gâchée par les blessures.

Pour Gianluca Scamacca (23 ans), il est l’un des espoirs du football italien. Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec Sassuolo, il a terminé la saison de Serie A avec 16 réalisations et est sélectionné avec l’Italie depuis septembre. « Au PSG, il viendrait numériquement remplacer Mauro Icardi, qui souhaite rester en France, mais que le PSG entend bel et bien vendre cet été », conclut le quotidien francilien.