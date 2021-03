Féminines – MHSC / PSG : les compositions officielles

Après sa défaite cruelle en quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League contre Lyon mercredi, les Féminines du PSG retrouvent le championnat avec un déplacement à Montpellier pour poursuivre son invincibilité en D1 et ainsi conserver sa place de leader. Pour cette rencontre, Olivier Echouafni a décidé de réaliser un turn-over avec plusieurs changements par rapport au match contre les Lyonnaises. Diani et Katoto débuteront sur le banc alors que Nadim et Huitema sont titulaires tout comme Bruun et Cook.

Les compositions officielles de ce Montpellier / PSG

PSG : Endler – Cook, Paredes, Dudek, Morroni – Dabritz, Geyoro, Nadim – Bruun, Huitema, Bachmaan

Remplaçantes : Pinguet, Hurtré, Lawrence, Fazer, Formiga, Diani, Katoto

Montpellier : Schmitz – Torrent, De Almeida, Lakrar, Dekker – Landeka, Pankratz, Puntingam, Škorvánková -Weerden, Fowler

Remplaçantes : Perrault, Belloumou, Mondésir, Mpomé, Petermann, Nicoli, Stiévenart