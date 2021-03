Revue de presse PSG : Echouafni, Mbappé et les JO 2024

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 mars 2021 : Olivier Echouafni, l’entraîneur de l’équipe féminine du PSG, qui craint un exode des meilleures joueuses de la D1, notamment vers l’Angleterre, où les droits TV sont nettement à la hausse (environ 28M€ pour les trois prochaines saisons). “Quand vous avez une rentrée d’argent plus importante, vous avez plus de moyens pour aller chercher les meilleures joueuses. J’ai entendu parler de la professionnalisation en Espagne et en Angleterre. À un moment donné, il va falloir vite prendre les choses en main (en France) car la concurrence devient de plus en plus forte. On risque d’être lésés”, pense l’entraîneur du PSG, comme le relève L’Equipe.

Dans Le Parisien, on peut lire que Kylian Mbappé “rêvait de disputer le tournoi olympique l’été dernier à Tokyo mais que sa volonté s’est heurtée au report de l’épreuve à cet été. Il se focalise désormais sur la prochaine Olympiade en France (2024).” Surtout que “la saison est espérée encore longue du côté du PSG”. Avec Presnel Kimpembe, Mbappé “va également dispu­ter l’Euro 2020, du 11 juin au 11 juillet. Enchaîner avec les JO alourdirait son agenda. Même s’il aime tout jouer, même s’il vient d’avoir seulement 22 ans en décembre dernier, Mbappé sait qu’il faut parfois se ménager, prendre des vacances, souffler, se régénérer.” Et puis, “son été dépend surtout d’une immense inconnue : son avenir. 2021 sera peut-être l’année du départ. Un transfert pourrait se négocier juste avant ou juste après l’Euro, un événement qui viendrait en collision frontale avec les JO de Tokyo.” Par ailleurs, le journal francilien voit entre Mike Maignan et Alphonse Areola un duel chez les Bleus pour l’Euro… “et l’après-Lloris ?”. Un match entre deux gardiens formés au PSG, une forme de reconnaissance de la formation Rouge & Bleu.