Didier Ollé-Nicolle écarté, le PSG est à la recherche d’un nouveau technicien pour la saison prochaine. Plusieurs profils seraient ainsi étudiés par la direction rouge et bleu. Récemment, on évoquait la possibilité de voir Bernard Mendy, l’ancien adjoint du coach sortant, être intronisé. Mais s’il a bien rencontré Angelo Castellazzi, le nouvel homme fort de la section féminine, l’ancien latéral droit ne devrait pas être choisi.

Prêcheur plutôt que Mendy ?

En effet, selon les informations de RMC, Gérard Prêcheur serait bel et bien en pôle afin de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Le média confirme ainsi les dires de L’Equipe. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais aimerait reprendre du service avec un challenge de haute envergure à la clé. De plus, il aurait l’appui de certaines joueuses parisiennes, à l’image de Marie-Antoinette Katoto, qu’il a pu côtoyer à l’époque lors de sa formation à Clairefontaine. RMC nous informe également qu’Ulrich Ramé devrait finalement bien rester en poste au club. Désormais, ce dernier devrait avoir un rôle restreint au mercato afin d’épauler au mieux Angelo Castellazzi. Enfin, RMC fait également un petit point mercato. Suite à la blessure de Barbara Votikova, le PSG était à la recherche d’une gardienne de but. Une recrue aurait même été dénichée, sans que son nom ne filtre cependant pour l’heure. Les seuls indices du média font état d’un profil étranger et international.