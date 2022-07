Cet été, l’entrejeu du PSG devrait faire peau-neuve. Outre le recrutement de Vitinha, les décideurs franciliens aimeraient attirer deux autres joueurs. Ce matin, on vous relayait l’information de Record expliquant que Renato Sanches devrait débarquer à Paris dans les prochains jours. Une autre piste serait également à l’étude, celle menant à Seko Fofana.

Un joueur qui ne se ferme aucune porte

Si pour l’heure aucune démarche concrète n’aurait été effectuée par le PSG dans ce dossier, l’intérêt rouge et bleu existerait bel et bien. Et avant de savoir si le club de la capitale tentera de le recruter, le principal intéressé a pris la parole ce vendredi en marge du match amical remporté 3-0 par le RC Lens face à Valenciennes. Droit dans ses bottes, Seko Fofana ne se ferme ainsi aucune porte : « Pour l’instant, je suis au RC Lens, je suis très content d’être là, de pouvoir m’entraîner, de progresser dans cette préparation, confie-t-il auprès de La Voix du Nord. Officiellement, je suis ici. Après, tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, je prends tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexion. Tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop. Moi je suis très tranquille. (…) Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club. Le club sait ce que je veux, je le garde pour moi.«