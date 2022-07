Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 juillet 2022. Qui est l’adjoint le plus proche de Christophe Galtier, Thierry Oleksiak ? Le point sur trois dossiers majeurs en attaque et les autres postes, le prochain coach des féminines…

Le Parisien fait un focus sur un des adjoints de Christophe Galtier, Thierry Oleksiak, qui est considéré comme son confident, celui auquel le coach Rouge & Bleu “voue une confiance presque aveugle.” S’il “n’est pas du genre à prendre la lumière, son rôle est essentiel” selon le quotidien local qui explique que leurs rapports existent depuis près de 30 ans.

Les deux hommes ont des personnalités bien distinctes avec l’un qui a l’image du feu et l’autre de la glace. “Galtier est plus expressif et ne cache pas ses émotions. Oleksiak se décrit comme un caractère ‘plus slave’. Il dégage plus de froideur et transmet, avec sagesse, leur vécu commun aux autres adjoints” analyse Le Parisien. Le journal écrit qu’Oleksiak a laissé l’image d’un homme exigeant dans ses précédentes expériences mais tout en dégageant de la sérénité. Il devrait se répartir l’animation des séances d’entraînement avec Joao Sacramento.

Selon L’Equipe, Luis Campos poursuit son travail de restructuration de l’effectif et les dirigeants du PSG souhaiteraient “dans l’idéal” amener trois recrues en tournée au Japon (du 17 au 25 juillet). Concernant Milan Skriniar, s’il est la priorité absolue à ce poste, les demandes trop élevées de l’Inter font que les négociations n’avancent pas. Pendant ce temps-là, le club de la capitale n’est pas décidé à faire une offre à Seko Fofana tandis qu’aucune offre n’a été faite au LOSC pour Renato Sanches. Mais trois dossiers sont actuellement sur la table : Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Hugo Ekitike. L’attaquant polonais est ciblé comme l’option numéro 1 sur le poste offensif. Les dirigeants parisiens “rêvent de l’associer à Kylian Mbappé”. Par ailleurs, le fait que le deal entre le Bayern et le Barça ne se fasse pas n’est pas passé inaperçu en interne à Paris. En revanche l’attaquant a choisi de rejoindre la Catalogne. Mais si la porte du PSG s’ouvre, il faudra convaincre les dirigeants bavarois. En revanche le dossier Gianluca Scamacca est le dossier “le plus avancé” des attaquants. Les discussion se seraient multipliées ces derniers jours, mais sans avoir trouvé d’accord. Les décideurs Rouge & Bleu ne comptent pas payer les 50M€ demandés par Sassuolo. Dernier nom évoqué, celui d’Hugo Ekitike. “La rencontre entre le représentant du buteur, les dirigeants parisiens et leurs homologues rémois lundi, avait un objectif : mesurer l’intérêt potentiel de l’international U20 pour le projet parisien et s’assurer qu’il ne se soit pas mis d’accord déjà avec Newcastle” explique L’Équipe. Côté PSG, on est persuadé qu’on peut “remporter la mise dans ce dossier.” L’attaquant voit en Kylian Mbappé un modèle et perçoit le Paris Saint-Germain “comme une chance à ne pas manquer”. Le joueur rémois ne s’en est pas caché auprès de ses coéquipiers. Le journal sportif explique qu’un accord contractuel ne sera pas difficile à trouver et Christophe Galtier apprécie le profil du joueur. En revanche, Luis Campos ne veut pas faire de folie dans ce dossier. Au rayon des départs, Arnaud Kalimuendo est de son côté un profil courtisé et est valorisé à 25M€.

Les féminines du PSG cherchent leur nouvel entraîneur et Gérard Prêcheur aurait l’avantage pour ce poste. Si des discussions ont eu lieu avec Bernard Mendy et Pedro Martinez Losa, l’ancien coach de l’OL serait la priorité pour succéder à Ollé-Nicolle. Malgré des négociations en cours, rien n’est encore signé entre les deux parties. “Mais il apparaît aujourd’hui comme le technicien choisi par les dirigeants parisiens” conclut L’Équipe.