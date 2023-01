En plein désaccord concernant le Parc des Princes, le PSG et la mairie de Paris se sont livrés une véritable passe d’armes via médias interposés. De quoi rajouter de l’huile sur le feu à un sujet déjà brûlant..

C’est un débat qui prend aujourd’hui une très grosse place au sein de l’espace médiatique du PSG. Désireux de racheter le Parc des Princes, notamment dans l’optique de l’agrandir et de le rénover, le club de la capitale se heurte à une Anne Hidalgo, maire de Paris, ferme : le Parc des Princes n’est pas à vendre et doit rester dans le patrimoine des Parisiens. Une prise de position qui pourrait finalement forcer la direction rouge et bleu à envisager d’autres options, comme de déménager de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud.

« Le Paris Saint-Germain c’est le Parc des Princes »

Ce mardi soir, Luis Fernandez était présent sur les ondes de RMC afin de donner son avis sur ce dossier brûlant. L’ancienne légende francilienne, qui ne veut pas voir son PSG quitter le Parc des Princes, prône la discussion entre les différentes parties dans le but de trouver un accord : « Mon histoire est liée au Parc des Princes. Quand tu démarres avec le PSG, avec Dahleb, Bianchi, tous ces joueurs renommés. Après, tu te retrouves avec l’Équipe de France au Parc des Princes pour cet Euro 84 que l’on gagne. Voilà, le Parc des Princes, c’est une histoire. Je suis un fervent défenseur du Parc des Princes. J’aime le Parc des Princes. Si j’ai un conseil à leur donner ? Tout simplement qu’ils s’assoient, qu’ils parlent, qu’ils échangent. Il n’y a pas mieux que la communication. (…) Pour moi, le Paris Saint-Germain c’est le Parc des Princes.«