Florenzi pourrait rester au PSG (GDS)

Si le marché des transfert vient tout juste d’ouvrir ses portes, le PSG se montre très actif et les rumeurs se multiplient. Alors que les Rouge & Bleu ont officialisé jeudi dernier l’arrivée de Georgino Wijnaldum, et devraient en faire de même avec Gianluigi Donnarumma cette semaine, le Paris Saint-Germain devrait se lancer sur le chantier du poste d’arrière droit. Serge Aurier, Achraf Hakimi, Alessandro Florenzi… Les pistes sont nombreuses et la Gazzetta Dello Sport fait un point complet dans son édition du jour.

Selon le journal italien, Florenzi pourrait rester au PSG… si la piste Achraf Hakimi ne se concrétisait pas. Le club de la capitale songerait à conserver le joueur et ce même si son option d’achat (9 millions d’euros) expire aujourd’hui. Les dirigeants parisiens continueraient à négocier avec leurs homologues romains. Le média précise que la Juventus et l’Inter seraient aussi sur les rangs de l’international de la Squadra Azzura.

Concernant le cas de Serge Aurier, la Gazzetta dello Sport est assez claire : “la direction parisienne a rejeté l’idée” d’un retour de l’Ivoirien.

Par ailleurs, le quotidien transalpin a développé dans un encart que la destination préférée de Cristiano Ronaldo (en cas de départ) serait… le PSG mais que tout dépendra du choix de Kylian Mbappé. La Juventus ne serait pas contre un échange avec Mauro Icardi.