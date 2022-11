PSG / Auxerre : les notes des Parisiens dans la presse

Pour son dernier match avant la Coupe du monde, le PSG a offert un festival à ses supporters face à l’AJ Auxerre (5-0). Et certains joueurs ont brillé dans cette rencontre, notamment Nuno Mendes et Danilo Pereira.

Le PSG a parfaitement rempli son objectif ce dimanche en début d’après-midi. Face au promu auxerrois, les joueurs de Christophe Galtier ont négocié avec brio la rencontre et ont poursuivi leur série d’invincibilité lors de cette première partie de saison. Surtout, les Parisiens gardent une avance de cinq points sur leur dauphin, le RC Lens (qu’ils affronteront le 1er janvier prochain). Et face à l’AJA, le coach parisien avait décidé de mettre en place une équipe compétitive avec la présence du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Si le dernier cité a ouvert le score pour son équipe, d’autres joueurs de l’effectif ont brillé lors de cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1.

Nuno Mendes et Danilo Pereira brillent, match mitigé pour Soler

Et un joueur a crevé l’écran hier après-midi au Parc des Princes. Titulaire, Nuno Mendes a livré une prestation de haut vol. Peu mis en danger sur le plan défensif, l’international portugais a surtout délivré deux passes décisives, dont une pleine de technique et de puissance, face à Auxerre sur les buts de Kylian Mbappé et Carlos Soler, ses 3e et 4e passes décisives de la saison. « Un match plein qui confirme sa dimension assez exceptionnelle », note L’Equipe. De son côté, Kylian Mbappé a ouvert le score dans cette rencontre « et a ensuite géré, évité les zones trop denses et les duels trop risqués. Sa seconde période fut une manière d’expédier les affaires courantes. »

Un autre Portugais s’est mis en évidence face à l’AJA : Danilo Pereira. Positionné devant la défense, le joueur de 31 ans a livré un match de patron, rapporte Le Parisien. « Il a excellé dans ce rôle hybride entre la défense et le milieu, récupérant un paquet de ballons grâce à sa bonne lecture du jeu et sa science du placement. » L’ancien capitaine du FC Porto prouve une nouvelle fois qu’il est un élément majeur de l’effectif parisien. Titulaire surprise, Carlos Soler a offert une prestation mitigée. Buteur et passeur décisif, l’Espagnol a toutefois semblé perdu sur le terrain lors des 45 premières minutes, « n’étant jamais trouvé dans les bonnes conditions par ses partenaires. » Il s’est réveillé en seconde période avant d’être remplacé à la 60e minute par Renato Sanches.