En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Ajaccio (0-3). Une victoire poussive pour les Parisiens qui ont encore manqué de réalisme. Christophe Galtier a souligné la performance de Kylian Mbappé et Lionel Messi même s’il souligne un début de match difficile pour son équipe.

« Messi et Mbappé ont de la qualité technique et de la connexion. Mais on a eu un début difficile, Ajaccio nous a mis sous pression. On a eu déchet dans des zones dangereuses. Et le but marqué décante le match. En seconde période, il y a eu un faux rythme. On a eu des situations favorables, en cherchant le but parfait. Les deux buts marqués sont magnifiques, félicite le coach du PSG pour Prime Video. Des prouesses techniques dans des conditions pas faciles. Dans l’ensemble, on a été secoués 20-25 minutes et puis après le but c’est allé mieux. Le 4-3-3 ? C’était intéressant. Est-ce qu’on va redémarrer comme ça ? On verra. Le fait d’avoir 3 milieux, ça nous permet d’avoir de la maîtrise. Et ça n’a pas empêché de faire participer nos latéraux. »