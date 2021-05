Le beau parcours du PSG en Ligue des champions aura été la seule éclaircie de la saison 2020-2021 de la France en Coupes d’Europe. Comme trop souvent ces dernières années, le club de la capitale est l’un des seuls sauveurs de l’indice UEFA de l’Hexagone. Malgré la présence d’un club français en demi-finale de C1, la France a signé son pire total de points au coefficient UEFA depuis 2008. En effet comme le rapporte RMC Sport, le PSG a cumulé plus de points (24) que les cinq autres clubs engagés en Coupes d’Europe cette saison : Lille (8), Marseille (6), Rennes (5), Reims (2,5) et Nice (2). “Le total de 47,5 points divisé par le nombre de clubs engagés en Ligue des champions et Ligue Europa (6) offre une moyenne de 7,916 points.”

Surtout, la France (5e au classement UEFA) pourrait voir revenir prochainement le Portugal (6e), qui a accumulé 9,600 points cette saison grâce à ses clubs. Pour rappel, le classement UEFA est basé sur les cinq dernières saisons. Actuellement, la menace du Portugal n’est pas encore perceptible “puisque la France reste accrochée à la cinquième place avec 56,081 points, devant le Portugal (48,549).” Cependant la saison 2016-2017, la plus fructueuse pour la France, disparaîtra à partir de l’été prochain. Une mauvaise nouvelle alors que la réforme de la Ligue des champions verra le jour à partir de 2024 et prendra en compte le classement des clubs en mai 2023. Pour rappel, cette nouvelle formule de la C1 “offrira quatre places qualificatives (3 directes et une par le biais d’un tour préliminaire) pour la compétition au pays cinquième du classement UEFA.”

Coefficient UEFA par pays (saison 2016-2017 à 2020-2021)

Angleterre : 99.426 Espagne : 97.426 Italie : 75.153 Allemagne : 73.570 France : 56.081 Portugal : 48.549

Coefficient UEFA par clubs (saison 2016-2017 à 2020-2021)