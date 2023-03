Ludovic Blas heureux pour Kylian Mbappé et son record

Lors de la défaite du FC Nantes contre le PSG (4-2), Ludovic Blas a relancé son équipe avec un but plein de malice. Ami de Kylian Mbappé, qu’il a côtoyé dans les équipes de jeunes en équipe de France, il a salué le record de l’attaquant des Rouge & Bleu, qui est devenu le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations.

« Franchement, c’est fort ce qu’il propose »

« Je suis content pour lui. Il le mérite. Il a beaucoup travaillé. J’ai eu la chance de le côtoyer dès le début ( de sa carrière, ndlr). Je l’ai vu progresser. Franchement, c’est fort ce qu’il propose. Il mérite tout ça. La soirée pour lui va être belle, lance le Nantais au micro de Canal Plus. Des échanges dans le match ? Au retour de la mi-temps, il m’a demandé si j’avais fait exprès. Après, il y a des petits mots de temps en temps dans les duels quand il vient me fixer ou quand je vais le fixer. C’est marrant, on rigole. Donc c’est cool. »