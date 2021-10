Le PSG a été très actif lors du dernier mercato estival avec les arrivées de joueurs comme Leo Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Malgré tout, les Rouge & Bleu sont quotidiennement liés à des rumeurs d’arrivées de joueurs. Aujourd’hui c’est Lewandowski qui est associé au Paris Saint-Germain… Mais les échos se contredisent selon les pays.

En effet selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, le PSG aurait coché le nom de l’international polonais en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, et le joueur ne serait pas contre cette expérience dans la capitale française. Mais côté allemand, le discours est bien différent… Sport Bild annonce plutôt que le Bayern Munich voudrait en priorité prolonger son joueur et celui-ci pourrait rester, mais seulement s’il a la garantie qu’il sera encore un joueur clé malgré son âge. Le journal allemand rajoute que des “clubs étrangers surveillent la situation de Lewandowski.”