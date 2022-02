Neymar remporte le Samba d’Or 2021

Actuellement en phase de reprise, Neymar Jr devrait retrouver la compétition dans les semaines à venir avec pour objectif d’être prêt pour disputer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. En attendant, le numéro 10 du PSG a dévoilé sur les réseaux sociaux son trophée du Samba d’Or 2021, qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant à l’étranger. « Ce trophée prend en compte les statistiques, le rôle de l’athlète, ses réalisations et son impact général dans son club du début à la fin de l’année civile », explique Sambafoot, qui n’a pas encore dévoilé le lauréat et le classement final. Vainqueur en 2020, le Brésilien de 29 ans conserve son trophée et porte son total à 5 récompenses (2014, 2015, 2017, 2020, 2021) depuis sa création en 2008. Il prend de l’avance sur Thiago Silva, qui en a obtenu trois (2011, 2012, 2013).

Malgré une année 2021 très mitigée, Neymar Jr a marqué 11 buts et délivré 7 passes décisives avec le maillot du PSG. Avec la sélection brésilienne, il a scoré à 6 reprises (Eliminatoire Coupe du monde 2022 + Copa America) et délivré 9 passes décisives avec notamment une finale perdue en Copa America.