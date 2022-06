Djeidi Gassama, jeune attaquant prometteur du PSG (18 ans), a signé son premier contrat professionnel le 23 juillet 2020. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, il a fait sa première apparition officielle avec l’équipe première des Rouge & Bleu lors du déplacement à Montpellier lors de la 37e journée de Ligue 1. Performant avec l’équipe U19 du club de la capitale, Gassama était pisté par plusieurs équipes lors du mercato hivernal (Hambourg, Wolverhampton, FC Bale). Cet été, c’est Nice qui ferait le forcing pour s’attacher les services du titi, sous la forme d’un transfert et non d’un prêt. Gassama attendrait la nomination du nouvel entraîneur avant de faire un choix sur son avenir. Ce dernier a donné une interview à Onze Mondial, Extraits choisis.

Ses premiers pas à l’entraînement avec les pros

« J’avais un peu de pression. Je me disais : « Il faut faire bonne impression, il faut que je joue comme en U19 et que je sois relâché ». Il ne faut pas se mettre la pression, mais la pression est là dans tous les cas, tu peux t’en nourrir ou la subir. Même si les stars sont concentrées sur leur entraînement et n’ont pas vraiment le temps de nous parler, il faut quand même faire bonne impression. Dès le premier ballon, il faut être propre et précis, ensuite, tu marques, tu dribbles, et ça va tout seul.«

Le grand frère Presnel Kimpembe

« Presnel est très important pour les jeunes, il vient à nous, il parle avec nous, il nous met dans de bonnes conditions, c’est un bon.«

Son style de jeu

« Je peux jouer aux trois postes devant mais je me sens mieux sur les côtés. Je m’exprime mieux dans les couloirs car j’ai plus d’espaces. Je suis puissant, je percute, je dribble. Quand je suis sur l’aile gauche, je rentre sur mon pied droit et je frappe, c’est ce que je préfère. Dans l’axe, je suis moins à l’aise parce que je touche moins le ballon. Et j’aime toucher le cuir. J’aime faire des appels. Quand je suis dans l’axe, je décroche quand je ne reçois pas assez de ballons.«

Le titre de champion de France

« J’ai fait la fête avec les joueurs, j’étais trop content de vivre ça, c’était incroyable. Le speaker a annoncé mon nom le jour du titre, je me disais : « Ah ouais, je vis un rêve là. »

Sa première en pro contre Montpellier

« J’ai débuté sur le banc, on menait largement aussi. On m’a envoyé une première fois à l’échauffement, ensuite j’ai été rappelé. Là, je me suis dit : « C’est mort, je ne vais pas entrer. » J’y retourne une deuxième fois puis je reviens encore sur le banc. Le coach fait entrer trois joueurs avant moi puis un quatrième. Et là, il me dit : « Va à l’échauffement ! ». Je fonce puis il m’appelle et me dit : « Vient ! », je le regarde et je lui répond : « Moi. » Et là, j’ai accéléré sur le banc pour me changer, je faisais tout vite et je suis entré. J’étais trop excité, je voulais trop marquer. Après le match, j’ai reçu plein de messages de félicitations. J’ai répondu à tout le monde, je reste le même, je fais les choses bien.«

Son avenir

« Plusieurs clubs s’intéressent à moi ? J’essaie de ne pas faire attention à ça non plus. Je suis au PSG, il me reste un an de contrat, je me consacre au club, on verra ce qu’il se passera dans les années à venir. La saison prochaine va être intéressante.«