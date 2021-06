Gil : “À la différence de Kingsley, Presnel n’était pas programmé”

François Gil (63 ans) – ex-coordinateur de la section amateur du PSG qui a rebondi ensuite dans une structure d’agents – a accompagné Presnel Kimpembe et Kingsley Coman au début de leurs carrières. On le sait, chez les jeunes, le défenseur n’était pas perçu comme un crack en devenir (“À la différence de Kingsley, Presnel n’était pas programmé”), mais aujourd’hui il est au top, titulaire au PSG et chez les Bleus. L’abnégation et le travail ont payé.

“Presnel était très concentré, sérieux. Je revois ses deux grands yeux, il te capte, il te regarde, il a envie de prendre tout ce que tu lui dis. Quand je le vois à l’entraînement, je me dis un truc : mon repère pour lui, ce sera Évra. Il avait les mêmes caractéristiques, petit, vif. La croissance (1,82m) fera de lui un autre joueur (sourire)”, se souvient Gil dans L’Equipe. “La croissance de Presnel s’arrête puis reprend soudainement. Ça le freine. Il voit ses potes partir, il y a la déception de ne pas jouer mais aussi de ne pas participer à l’aventure collective, c’est dur moralement. Il va attendre, il va être patient. Quand Presnel signe son premier contrat au PSG sans dire à sa maman pourquoi elle est dans les bureaux, c’est un moment très fort.”