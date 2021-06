CDS : Donnarumma très vite au PSG, pas de prêt à la Roma

“La France essaie de comprendre ce que fait le PSG.” En Italie, le Corriere dello Sport perçoit le trouble de ce côté des Alpes avec cette signature annoncée (5 ans de contrat à 12 millions net par saison) de Gigio Donnarumma (22 ans), libre au 30 juin, alors que Keylor Navas (34 ans) est le meilleur à son poste. Car oui, selon le journal transalpin, le PSG “envisage de lui faire passer des examens médicaux en Italie pour ne pas avoir à attendre la fin du Championnat d’Europe” pour le signer. “Ils auront évidemment besoin d’une autorisation de la FIGC et de l’accord de Roberto Mancini. Alors, Gigio pourra enfin se considérer comme Parisien à tous égards. Le club avait imaginé un prêt à Rome, une hypothèse qui n’intéresse ni Raiola ni Gigio, qui quitte Milan pour se lancer dans une voie européenne qui passe uniquement et exclusivement par la possibilité de jouer la Ligue des champions. Il pourra le faire avec le PSG, peut-être en suivant les conseils de Navas, l’homme qui, tôt ou tard, devra laisser la place”, lit-on. Chacun pourra encore se gratter la tête ici pour comprendre la stratégie du PSG à court terme chez les gardiens de but.