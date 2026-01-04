Enrique, Parc, premier match de l’année… Les chiffres avant PSG / PFC

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, tour en chiffres autour de ce derby.

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG va recevoir – au Parc des Princes – le Paris FC dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Ce sera le premier derby officiel depuis 1978. Dans l’histoire du PSG, il n’y a eu que deux derbys parisiens contre le Paris FC, pour deux nuls (le 18/08/1978, 1-1 le 17/12/1978). Ce derby parisien se jouera au Parc des Princes. Dans son antre, le PSG a réalisé six clean sheets sur ses sept premiers matches de Ligue 1. C’est un record égalé dans l’histoire du club, avec les saisons 1985-1986, 1993-1994, 1996-1997, 2016-2017 et 2019-2020, indique Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu.

Un 100e match dans les compétitions françaises pour Luis Enrique

Au Parc des Princes, le PSG reste d’ailleurs sur six victoires lors du premier match de l’année avec des succès face à Saint-Étienne en 2020 (6-1, Coupe de la Ligue), Brest en 2021 et 2022 (3-0 et 2-0, L1), Angers en 2023 (2-0, L1), Toulouse en 2024 (2-0, Trophée des champions) et Saint-Étienne l’année dernière (2-1, L1). En comptabilisant les rencontres contre le Racing Paris, le PSG a joué douze derbys parisiens pour un bilan de quatre victoires, cinq nuls et trois défaites. Michel Kollar indique que le PSG a remporté 33 matches pour démarrer une année depuis sa création, pour 11 nuls et 11 défaites. Sur le banc du PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique va disputer son 100e match dans les compétitions françaises avec le PSG (84 matches en Ligue 1, 13 en Coupe de France, 2 au Trophée des Champions) pour un bilan de 6 trophées remportés et 73 victoires pour 20 nuls et seulement six défaites.