Gonzalez : « Nous avons été plus efficaces qu’au match aller »

Hier soir, le PSG Handball recevait Elverum en huitième de finale retour de l’EHF Champions League. Après leur match nul à l’aller (30-30), les Parisiens se devaient de l’emporter sur leur parquet pour poursuivre leur rêve européen. C’est chose faite avec une très belle victoire maîtrisée (37-30). En quarts de finale, les Rouge & Bleu affronteront Kiel. Raul Gonzalez, l’entraîneur parisien, a salué la performance de ses joueurs.

« Les matches de Champions League ne sont jamais faciles à jouer. Nous avons fait un bon travail et je suis très satisfait de mon groupe et de notre prestation, salue le coach espagnol pour PSG TV. Très heureux d’être qualifiés. Nous avons été plus efficaces qu’au match aller. Tout le monde a fait un bon travail et a très bien joué. Il faut aussi savoir s’amuser sur le terrain. Maintenant, les joueurs doivent se reposer, nous avons du temps jusqu’aux prochaines échéances.«