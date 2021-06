Gonzalez : “Nous avons fait beaucoup d’erreurs”

C’est une nouvelle déception pour le PSG Handball. Pour la quatrième fois en cinq participations au Final Four de l’EHF Champions League a été éliminé en demi-finale, cette fois-ci par Aalborg (33-35). Le coach parisien – Raul Gonzalez – a regretté les erreurs de son équipe. “Aalborg a très bien joué ! Ils ont mieux terminé la rencontre, alors que nous, nous avons fait beaucoup d’erreurs. Ils ont réussi à remonter leur retard de cinq buts. Dimanche, ce sera difficile, mais il faudra gagner.”

De son côté, Luc Steins a regretté que le match est tourné en seconde période. “Nous avions bien débuté, mais en deuxième période, la rencontre a tourné, indique-t-il à PSG TV. Nous avons eu plus de difficultés en attaque et en défense, alors qu’Aalborg a trouvé plus de solutions. Je pense que ça a fait la différence. Ils étaient mieux en fin de match, alors que de notre côté, nous n’avons pas toujours pris le tir au bon moment. Ça fait mal… La Ligue des Champions est très difficile. La meilleure équipe ne gagne pas toujours. Sur le papier nous étions peut-être meilleurs, mais ça ne veut rien dire au Final4. Aalborg mérite sa qualification. J’espère qu’on va bien finir la saison en gagnant demain. On va tout faire pour !”