Christian Eriksen est éveillé après son malaise cardiaque

L’Euro 2020 a débuté hier avec la victoire de l’Italie contre la Turquie (3-0). Cet après-midi, la Suisse et le Pays de Galles se sont quittés sur un match nul (1-1). Le troisième match de la compétition avec la rencontre entre le Danemark et la Finlande dans le cadre du Groupe B. Les Danois ont bien débuté la rencontre, se créant les meilleures occasions. Mais le match s’est brutalement arrêté à la 43e minute après à la suite du grave malaise du meneur de jeu danois Christian Eriksen. Pendant de très longues minutes, le joueur de l’Inter est resté au sol, inconscient, entouré de tous ses coéquipiers. Pratiquement 15 minutes après l’incident, il a été évacué par civière. Il y a quelques minutes, la Fédération danoise de football s’est montrée rassurante. Eriksen est éveillé et qu’il devait passer des nouveaux examens. Ce troisième match de l’Euro a été provisoirement reporté.