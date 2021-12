Même s’il a réalisé une partie très moyenne lors du dernier nul du PSG face à l’OGC Nice (0-0, 16e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé effectue une première partie de saison de très haut niveau. Meilleur buteur et passeur, le numéro 7 francilien est omniprésent. Le Champion du Monde s’est livré auprès de Thierry Henry pour Prime Video. Et si l’entretien sortira dimanche soir, Le Parisien nous a tout de même partagé un passage assez intéressant.

De quoi se rendre compte de la mentalité de vainqueur de Kylian Mbappé : « Ce qui me fait peur ? De ne pas gagner. De décevoir. Parce que tu es exigeant avec toi-même. Les gens sont exigeants avec moi mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi. Tu as toujours une surexigence envers toi-même. Tu sais ce que c’est : tu te parles à toi-même, tu te dis : Voilà, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas décevoir, je ne peux pas mal jouer. Et c’est quelque chose qui t’anime tous les jours. Tous les jours quand tu prépares le match tu te dis : Ce match-là, je ne peux pas ne pas bien jouer.«