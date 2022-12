Après plusieurs jours de repos, les joueurs du PSG non-sélectionnés pour le Mondial 2022 au Qatar retrouveront le Camp des Loges ce mercredi pour se préparer au mieux physiquement dans une deuxième partie de saison qui s’annonce intense.

Alors que la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) occupe l’actualité footballistique, le PSG retrouvera la compétition en fin de mois avec la réception du RC Strasbourg (28 décembre). En attendant, les Parisiens non-sélectionnés pour la Coupe du monde auront jusqu’à mercredi pour profiter de leurs derniers jours de vacances avant de retrouver le chemin de l’entraînement comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Si quelques joueurs comme Fabian Ruiz et Hugo Ekitike ont déjà anticipé leur retour au Camp des Loges, le reste de l’effectif non-concerné par le Mondial fera son grand retour dans deux jours.

Kimpembe a reçu des soins à Aspetar

Ainsi, des joueurs expérimentés seront présents comme Gigio Donnarumma, Sergio Rico, Sergio Ramos, Juan Bernat, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Marco Verratti, accompagnés de quelques jeunes qui ont pour habitude de côtoyer l’effectif professionnel à l’image d’El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Concernant Presnel Kimpembe, qui a dû déclarer forfait juste avant la Coupe du monde en raison de douleurs au tendon d’Achille, il ne sera pas opérationnel tout de suite. Le défenseur a assisté, depuis les tribunes du Stade Al-Thumama, à la victoire de l’équipe de France ce dimanche face à la Pologne (3-1). Le Titi du PSG a profité de son passage au Qatar « pour recevoir des soins à Aspetar, le centre médical qatarien », rapporte le quotidien sportif. Dans les jours à venir, deux matches amicaux seront au programme face au Paris FC (L2) le 16 décembre puis Quevilly-Rouen (L2), cinq jours plus tard (21) avant de retrouver la compétition avec le « Boxing Day » à la française pendant les fêtes de fin d’années. Au programme, la réception du RC Strasbourg le 28 décembre (21h) suivi d’un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens (1er janvier à 20h45).

Les Mondialistes reviendront au compte-gouttes

Concernant les Mondialistes, ils reviendront au compte-goutes selon le parcours de leur sélection, à l’image de Keylor Navas, déjà éliminé avec le Costa Rica. Lors de cette Coupe du monde, les joueurs du PSG ont déjà connu quelques pépins physiques avec le forfait de Nuno Mendes (lésion musculaire à la cuisse gauche) et possiblement celui de Danilo Pereira (trois côtes cassées), même s’il « reste un très mince espoir » pour le milieu de terrain de retrouver la compétition avec le Portugal, précise L’E. Victime d’une entorse de la cheville le 24 novembre dernier, Neymar Jr sera apte pour le match face à la Corée du Sud, selon son sélectionneur. « Au PSG, on espère que le prix à payer pour le reste de la saison, compte tenu des antécédents du joueur au pied droit, ne sera pas trop élevé. » Concernant Nuno Mendes, il effectuera son retour à la compétition fin janvier ou début février.

