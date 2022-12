La France s’est imposé hier après-midi contre la Pologne (3-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un match encore une fois marqué de l’empreinte de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a été passeur décisif et double buteur.

Kylian Mbappé ne s’arrête plus dans cette Coupe du Monde. Hier contre la Pologne, il a lancé d’une magnifique passe, Olivier Giroud qui a ouvert le score pour s’offrir seul le titre de meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France. Le numéro 7 du PSG s’est ensuite offert un doublé avec deux magnifiques buts dont sa spéciale avec sa frappe enroulée en lucarne droite depuis le côté gauche de la surface. Une prestation XXL qui a été saluée par son sélectionneur, ses coéquipiers ou bien encore le sélectionneur adverse. Il a évidemment été le joueur français qui a reçu la meilleure note dans la presse française.

Une moyenne de 8,5 pour son match

L’Equipe a décidé de lui attribué un 8 avec le commentaire suivant. « Dans l’ordre, une passe décisive (44e) et un doublé (74e, 90e+1) ont tracé le chemin de la qualification française. Dans le jeu, pourtant, il n’avait pas été particulièrement inspiré (ni aidé par l’arbitrage), effectuant quelques mauvais choix qui ont agacé le banc. Mais sa frappe du droit, depuis l’intérieur de la surface, a calmé tout le monde (74e). » Une note qui peut interpeller. Loïc Tanzi, journaliste du quotidien sportif, a justifié ce 8. « On sait que ça peut prêter à débat à l’extérieur, mais on a tous été unanimes dans la rédaction pour ce 8 pour Kylian Mbappé pour plusieurs raisons. D’abord, Kylian Mbappé, avant son premier but, n’a pas fait un match exceptionnel. Il a eu quelques gestes un peu superflus, sa talonnade notamment, où il a été réprimandé par Deschamps. On le voit notamment sur son premier but après sa célébration, Mbappé n’est pas vraiment satisfait de ce qu’il a fait quelques minutes plus tôt. […]Avant ce but là, ce n’est pas un Mbappé flamboyant même s’il fait une passe décisive. S’il n’avait pas marqué son deuxième but, on aurait pu imaginer la note de 7. […]Pour qu’il obtienne 9, il aurait pu peut mettre un troisième but, qu’il perde un peu moins de ballons. Pour nous, ce 8 est légitime. »

De son côté, le Parisien se montre plus généreux avec l’attaquant du PSG en lui attribuant la note de 9. « Tout simplement fabuleux ! L’attaquant parisien a fait imploser la défense polonaise par ses accélérations et ses coups de génie. Il offre le premier but à Giroud avant de réaliser un doublé : d’un tir du droit sous la barre. Puis d’une merveille de frappe enroulée déviée du bout des gants dans la lucarne par Szczesny. »