Hakimi titulaire, Mbaye remplaçant pour la finale de la CAN

Ce dimanche soir (20 heures, M6, beIN SPORTS 1), le Maroc affronte le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations. Achraf Hakimi est titulaire alors que son coéquipier au PSG, Ibrahim Mbaye, est sur le banc. 

La Coupe d’Afrique des nations va donner son verdict ce dimanche soir. Pays hôte, le Maroc affronte le Sénégal en finale. Les deux équipes tenteront de remporter la CAN, qui reviendra quoi qu’il arrive à un joueur du PSG. En effet, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont en lice avec le Maroc et le Sénégal. Moins d’une heure avant ce choc, les sélectionneurs du Maroc et du Sénégal ont dévoilé leurs compositions de départ. Et un seul joueur du PSG est titulaire.

Achraf Hakimi capitaine

De retour à la compétition après sa blessure lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a été aligné dans le couloir droit de la défense marocaine comme depuis le début de la phase à élimination directe de cette compétition. Le latéral droit porte également le brassard de capitaine. De son côté, comme depuis le début de la compétition, Ibrahim Mbaye commence la rencontre sur le banc.

  • Le XI du Sénégal : Mendy – Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf – Camara, I. Gueye (cap.), P. Gueye – Ndiaye, Jackson, Mané
  • Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi (cap.), Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui, El Khannouss – Brahim, Saibari, Abde – El Kaabi

