Achraf Hakimi présent avec le PSG contre Auxerre ?

Achraf Hakimi dispute la finale de la Coupe d’Afrique des nations ce dimanche soir. Il pourrait déjà figurer dans le groupe du PSG pour le déplacement à Auxerre.

La Coupe d’Afrique des nations touche à sa fin. Ce dimanche soir (20 heures, M6, beIN SPORTS 1), le Maroc affronte le Sénégal en finale. Une rencontre qui opposera deux joueurs du PSG, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Le latéral droit rêvait de jouer cette finale devant son public, mais a eu une grosse frayeur, lui qui s’est gravement blessé à une cheville le 4 novembre dernier contre le Bayern Munich. Il avait fait son retour lors du troisième match de la phase de poules avant d’enchaîner les titularisations lors de la phase finale. Sans surprise, il devrait de nouveau l’être ce soir contre le Sénégal.

Il devrait revenir à Paris mardi

Après cette finale, qu’il y ait un sacre ou non, Achraf Hakimi ne pourra pas trop couper. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le PSG attend son numéro 2 ainsi qu’Ibrahim Mbaye dès le milieu de la semaine prochaine. Dans tous les scénarios, Achraf Hakimi devrait rester au Maroc lundi avant de regagner Paris probablement mardi. Ses coéquipiers seront alors à Lisbonne pour affronter le Sporting CP en Ligue des champions et reprendront l’entraînement mercredi à 16 heures au Campus PSG de Poissy. Le Parisien pourrait donc reprendre deux jours seulement avant un déplacement à Auxerre, vendredi, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, assure le quotidien sportif. Luis Enrique prendra-t-il le risque de faire reprendre son joueur aussi vite ? Comme à chaque fois, un bilan physique sera fait au moment du retour du natif de Madrid, et Paris assure qu’aucun risque ne sera pris. S’il est en condition et qu’il se sent prêt à débuter, Hakimi jouera. Cela permettra aussi à Warren Zaïre-Emery de souffler, conclut L’Equipe.