Hamari Traoré confirme avoir été dans le viseur du PSG

Ce dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Hamari Traoré, capitaine des Rennais, aurait pu être dans l’autre camp pour cette rencontre.

Pour venir concurrencer Achraf Hakimi, le PSG a misé sur Nordi Mukiele l’été dernier. Mais avant de s’attacher les services de l’ancien de Leipzig, le club de la capitale a pensé à plusieurs joueurs. Le nom d’Hamari Traoré, le capitaine de Rennes avait été avancé. De retour dans le groupe du Stade Rennais après six semaines d’absence, l’international malien devrait être titulaire sur la pelouse du Parc des Princes. Dans une interview accordée au Parisien, il a confirmé que le PSG a bien pensé à lui pour renforcer son couloir droit.

« Si ça ne s’est pas fait, c’est que ce n’était pas le moment »

« Oui, c’était vrai. Mais je crois au destin. Si ça ne s’est pas fait, c’est que ce n’était pas le moment, tout simplement… Je ne fais pas de complexes. En toute humilité, je sais que je peux jouer dans un grand club. Mais Rennes est aussi un grand club. Je suis très heureux ici. […]L’important, c’est de rester soi-même. Je suis croyant, humaniste, , j’aime aller vers les autres, transmettre. À Rennes, j’ai retrouvé une famille et les valeurs que m’ont inculquées mes parents. J’essaye de montrer à mon tour la voie aux plus jeunes, être un grand frère comme d’autres l’ont été avec moi. Je parle de mon parcours aux petits, je leur dis qu’ils ont une très grande chance d’être dans un club comme Rennes.«

« Gagner contre eux est toujours un exploit »

Hamari Traoré estime également que le PSG n’a pas de bête noire, même si Rennes arrive régulièrement à poser des problèmes au club de la capitale.

« Le PSG n’a pas de bête noire. Gagner contre eux est toujours un exploit. Mais c’est vrai que beaucoup de matches contre eux nous ont souri. À l’aller, on a réussi un très gros match d’équipe. On avait des blessés, personne ne nous voyait gagner, mais on les a mis en danger. C’est le genre de match où ça ne sert à rien de parler avant et de se prendre la tête, on sait que tout le monde sera au taquet. Contre eux, il faut rester concentrés au maximum et être irréprochables. Car face à ces très grands joueurs, on sait qu’on peut être puni sur un ballon anodin.«