Prêté sans option d’achat l’été dernier par le PSG à Fulham, Layvin Kurzawa a ouvert son compteur but avec le club londonien ce week-end.

Placé dans la liste des indésirables du PSG l’été dernier, le latéral gauche, Layvin Kurzawa, se devait de trouver une porte de sortie après plus d’un an sans match officiel. Et le latéral gauche de 30 ans a décidé de prendre la direction de Londres en rejoignant le club de Fulham. Cependant, l’aventure chez les Cottagers avait mal débuté pour le Français avec une blessure le 1er octobre face à Newcastle en Premier League. Et jusqu’à ce week-end, le natif de Fréjus n’avait plus disputé le moindre match avec l’équipe anglaise avec seulement 45 minutes de jeu à son actif.

Kurzawa buteur en FA Cup face à Hull City

Mais ce samedi, le joueur prêté par le PSG a retrouvé la compétition à l’occasion du 3e tour de FA Cup face à Hull City. Titulaire dans le couloir gauche, Layvin Kurzawa s’est montré décisif dans la qualification de son équipe. Opportuniste, le latéral a bien suivi une frappe mal négociée par le gardien pour ouvrir son compteur but avec les Cottagers (voir tweet ci-dessous). Son dernier but remontait au 16 janvier 2021 face à l’Angers SCO (1-0). Le club londonien s’est finalement imposé sur le score de 2-0 et l’ancien de l’AS Monaco a disputé 76 minutes dans le couloir gauche de la défense. Reste désormais à savoir s’il a gagné des points pour un retour dans le onze de départ du coach Marco Silva. Malgré un physique fragile et un faible temps de jeu depuis le début de son prêt, le club de Londres « veut encore y croire et n’entend pas se séparer de son joueur cet hiver », comme l’a récemment indiqué Foot Mercato. Pour rappel, Layvin Kurzawa est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.