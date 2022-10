Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur PSG / OGCN

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’OGC Nice ce samedi (21h sur Canal + Sport 360) au Parc des Princes. L’occasion pour Christophe Galtier de retrouver le club qu’il entraînait la saison passée. Une rencontre pleine d’histoire et d’enjeux entre le club de la capitale et les Azuréens.

L’historique

Ce samedi au Parc des Princes, le PSG va affronter l’OGC Nice pour la 79e fois. Le club de la capitale compte 32 victoires, pour 23 matchs nuls et 23 défaites. Un historique en faveur du Paris Saint-Germain. Dans leur antre, les Rouge & Bleu sont sur une série de 11 matchs sans défaite face aux Niçois (7 victoires et 4 nuls). Une série qui dure depuis la saison 2010-2011.

Les adversaires du soir des Parisiens sont les seuls à s’être imposer à trois reprises par au moins 3 buts d’écart au Parc des Princes : Le 1er octobre 1977 (3-0, D1), le 28 février 1987 (3-0, D1) et le 30 avril 1988 (4-0, D1, la plus grosse défaite en championnat pour les Parisiens à domicile).

Au-delà du rectangle vert, l’historique de cette rencontre est également marquée par un incident particulier. En effet, le jardin du Paris Saint-Germain a connu sa seule panne d’éclairage lors d’un PSG / OGCN. C’est le 18 janvier 1986 que les parisiens ont disputé 15 minutes dans la pénombre face aux Aiglons, une rencontre qui s’était soldée par une victoire parisienne (3-2). L’arbitre avait décidé de poursuivre la rencontre, avant que la lumière réapparaisse en fin de match.

Le meilleur buteur parisien face à l’OGC Nice est Zlatan Ibrahimovic. Avec ses 11 buts, le géant suédois devance Edinson Cavani et François M’Pelé (6 buts) ainsi que Patrice Loko (5buts).

Les enjeux de la rencontre

Le premier enjeu face aux Niçois ce samedi soir (21h sur Canal + Sport 360) sera de préserver la série en cours en championnat. Auteurs d’un excellent début de saison (8 victoires, 1 nul) les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de poursuivre cette série d’invincibilité qui dure depuis la saison passée en Ligue 1 Uber Eats qui est de 13 victoires et 4 matchs nuls en 17 rencontres. Au cours de celle-ci, les parisiens ont inscrit 57 buts contre seulement 13 encaissés. Au Parc des Princes, le PSG n’a plus connu la défaite depuis 25 matchs (21 victoires et 4 nuls), et la rencontre perdue (0-1) face au LOSC de Christophe Galtier.

Les clés du match

La saison passée, le PSG a affronté l’OGC Nice à trois reprises, sans inscrire le moindre but. En ce sens, il faudra marquer ce samedi soir au Parc des Princes. Depuis la défaite à Monaco la saison passée, (0-3 le 20 mars 2022), le secteur offensif du Paris Saint-Germain reste sur une série de 20 matchs officiels en inscrivant au moins un but.

Le trio offensif du PSG (Messi, Neymar et Mbappé) a déjà été décisif à 33 reprises cette saison (8 buts et 7 passes décisives pour le Brésilien, 4 buts et 7 passes décisives pour l’Argentin, 7 buts pour l’attaquant français). Le meilleur bilan d’Europe pour un trio offensif. Ce PSG / OGCN sera l’occasion de surfer sur cette forme étincelante, malgré le rotation instaurée après la trêve internationale. Sur le plan individuelle, Kylian Mbappé (84 buts) a l’occasion ce soir de rejoindre (ou dépasser) Zlatan Ibrahimovic (85 buts) au classement des meilleurs buteurs au Parc des Princes et de se rapprocher du premier d’entre eux, Edinson Cavani (110 buts).

Encore individuellement, Sergio Ramos pourrait entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain. En effet, il devrait disputer son 20e match de championnat en Rouge & Bleu en n’ayant jamais connu la défaite (16 victoires, 4 nuls). L’international espagnol pourrait ainsi égaler l’Argentin Juan Pablo Sorin qui en 21 matchs de championnat avec le PSG en 2003-2004 n’avait jamais connu la défaite (14 victoires et 7 nuls).

Des chiffres dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.