Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à Eduardo Camavinga. Les dirigeants parisiens auraient déjà pris des renseignements auprès de leur homologue rennais pour connaître les modalités d’un possible transfert. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque le Real Madrid ou bien encore le Bayern Munich seraient aussi sur le coup. Dans une interview accordée à Ouest France, Nicolas Holveck – le président rennais – a expliqué que son joueur n’avait pas encore pris de décision. “On n’a pas du tout renoncé à le faire (le conserver la saison prochaine, ndlr), malgré l’intérêt des grands clubs. Eduardo est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu’il n’a pas pris sa décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c’est tout sauf un menteur.“