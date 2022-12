Les compositions probables du match PSG / Strasbourg

C’est le jour-J. Le PSG retrouve les terrains avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur un groupe quasiment au complet.

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot 360), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Alors que l’on pouvait penser que lors de cette rencontre, Christophe Galtier serait privé de nombreux mondialistes, ce n’est finalement pas le cas. Le coach parisien peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Renato Sanches blessés, et Lionel Messi, pas encore rentré d’Argentine, manquent à l’appel. Pour cette rencontre contre le 19e, Galtier devrait disposer son équipe en 4-4-2.

Mbappé, Neymar, Marquinhos titulaires ?

Selon l’Equipe, le PSG devrait débuter avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. Une défense à quatre composée de Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat. Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha occuperait le milieu de terrain. Neymar serait aligné en soutien du duo d’attaquant, Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. De son côté, Le Parisien annonce la même équipe mais avec deux incertitudes. Le quotidien francilien annonce Marquinhos titulaire mais pour lui, El Chadaille Bitshiabu pourrait aussi débuter. En attaque, Neymar pourrait être remplacé par Carlos Soler.

Les compostions probables de PSG / RCSA