L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Auxerre connu

Après sa victoire contre Lorient dimanche après-midi (1-2), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la 15e journée dimanche (13 heures, Prime Video). Pour cette rencontre avant la Coupe du Monde, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. À cinq jours de cette rencontre, le nom de l’arbitre a été dévoilé, Thomas Leonard.

Pour son dernier match avant le Mondial, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Après 12 victoires et 2 nuls, le PSG voudra poursuivre sa série d’invincibilité face au promu et conserver au minimum ses cinq points d’avance sur son dauphin, Lens. Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Thomas Leonard. Il sera assisté par Cyril Mugnier et François Boudikian. Robin Chapapria officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Johan Hamel et Karim Abed. En huit matches, il a distribué 25 cartons jaunes et trois jaunes. Il a également sifflé quatre penaltys.

Il n’a jamais été au sifflet du PSG cette saison

Monsieur Leonard sera au sifflet d’un match du PSG pour la première fois de la saison. Il a déjà arbitré une rencontre de l’AJ Auxerre, la large défaite contre Rennes (5-0) lors de la septième journée de Ligue 1 (11 septembre). Il faut remonter à la saison 2018-2019 pour avoir trace d’une rencontre des Rouge & Bleu arbitrée par Monsieur Leonard. C’était un match nul, au Parc des Princes, contre Strasbourg (2-2) le 7 avril 2019.