Jimmy Algerino confiant pour le PSG contre le Bayern

Hier midi, le PSG a connu son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich. Les Parisiens recevront les Bavarois le 14 février avant de se déplacer à l’Allianz Arena le 8 mars. Ancien des Rouge & Bleu, Jimmy Algerino se dit confiant pour les Rouge & Bleu.

Deuxième de son groupe, le PSG savait qu’il allait tirer un très gros morceau en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont hérité du FC Bayern Munich, qui a remporté ses six matches dans le groupe de la mort avec le FC Barcelone, l’Inter et le Vitoria Plzen. Un tirage difficile pour les deux équipes qui devraient offrir de belles rencontres. Pour certains, le Bayern Munich est favori de cette double confrotation. Mais pour Jimmy Algerino, le PSG va passer en quart de finale.

« Je vois Paris. Il y a vraiment de quoi espérer«

« Je vois Paris. Il y a vraiment de quoi espérer. Mané est moins en verve qu’à Liverpool, même si Choupo-Moting est plutôt pas mal. Après, quand vous prenez l’effectif, par rapport à quand il y avait Lewandowski ou Alaba, ça claque moins que celui du PSG, lance Jimmy Algerino pour Le Parisien. Le Bayern, ce sont malgré tout des joueurs qui peuvent mettre de la haute intensité. Or, Paris a parfois des difficultés à se sortir d’un gros pressing, d’un rythme assez élevé. Il y aura donc la nécessité de concrétiser les occasions et d’avoir beaucoup moins de largesses en défense que contre Haïfa, Benfica et la Juve. »