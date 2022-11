En situation d’échec au PSG, Mauro Icardi a décidé de s’exiler pour une saison à Galatasaray. Et l’Argentin arrive à se montrer décisif, comme ce samedi lors du derby d’Istanbul face à Besiktas.

Alors que sa rupture avec sa femme et agent, Wanda Nara, fait beaucoup parler ces dernières semaines, Mauro Icardi retrouve des bonnes sensations sur les terrains de football. En total perdition au PSG, l’international argentin a décidé de vivre une saison dans le championnat turc. Prêté sans option d’achat à Galatasaray, l’attaquant de 29 ans avait bien commencé son aventure avec un but en match amical. Et récemment, l’ancien buteur de l’Inter Milan avait marqué pour la première fois de l’année 2022 en match officiel lors de la victoire en championnat face à Alanyaspor (2-1), le 23 octobre dernier, en plus d’une passe décisive. Un retour en forme qui s’est confirmé ce samedi.

Icardi double buteur face Besiktas

Lors du derby d’Istanbul face à Besiktas, Mauro Icardi a une nouvelle fois été décisif et a offert la victoire à sa formation. L’attaquant prêté par le PSG a ouvert le score d’une sublime reprise de volée (1-0, 18e) avant de voir Cenk Tosun égaliser pour les Aigle Noir (1-1, 28′). Titulaire pour la quatrième fois de la saison avec Galatasaray, le numéro 99 a offert la victoire à sa formation à l’heure de jeu, d’une belle tête décroisée (2-1, 59e). Un succès important qui permet au club turc de revenir provisoirement à deux points du leader, le Fenerbahçe (qui compte un match en moins). En 5 matches disputés avec Galatasaray (370 minutes), Mauro Icardi porte son total à 3 buts et 1 passe décisive. De quoi lui redonner le sourire après deux ans compliquées sous le maillot du PSG.