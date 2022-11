Lorient / PSG : annoncez votre pronostic

Ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video), le PSG se déplace en Bretagne pour affronter le FC Lorient, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre importante afin de reprendre ses distances avec le RC Lens, revenu à deux points.

Cette rencontre face au FC Lorient a tous les éléments d’un match piège pour les joueurs de Christophe Galtier. Entre l’horaire, l’approche de la Coupe du monde et une rencontre post Ligue des champions, les Parisiens devront se donner à 100% au Stade du Moustoir pour conserver leur série d’invincibilité cette saison (16 victoires et 4 nuls en 20 matches). Et pour cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu sera dans l’obligation de faire tourner son effectif à certains postes suite aux absences de Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et Lionel Messi. Une excellente opportunité à saisir pour Hugo Ekitike ou Renato Sanches.

Et à deux heures de ce coup d’envoi, comment sentez-vous ce match ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Mercredi dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) en Ligue des champions grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Nuno Mendes. Un résultat annoncé ici par freeed, Gerarjunho, Ludovic Kira, FYS, Thierry17, Alexandre Le Grand, Fox Mulder, Kayzer_Leo et Parisien41. Félicitations à eux.