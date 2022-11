Ce dimanche, le PSG aura à coeur de poursuivre sa série d’invincibilité. Pour cela, les Rouge & Bleu devront faire face au FC Lorient, 4e du championnat. Surprenants depuis le début de saison, les Merlus donneront le maximum devant leur public.

À l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le PSG se déplace en Bretagne pour affronter le FC Lorient à l’horaire inhabituel de 13 heures (sur Prime Video). Toujours invaincu cette saison, le club parisien voudra reprendre ses distances avec le RC Lens, revenu à deux points suite à sa victoire face à Angers (2-1) hier soir. Privé de Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et Lionel Messi, Christophe Galtier sera dans l’obligation de faire tourner à certains postes. En face, le FC Lorient réalise un excellent début de championnat mais avance au ralenti ces dernières semaines (2 nuls et 1 défaite).

« Il va falloir être costaud et bien verrouiller la zone »

Mais, l’équipe morbihannaise voudra se relancer dans un Stade du Moustoir plein. Arrivé cet été au FC Lorient, le latéral droit, Gédéon Kalulu (frère de Pierre Kalulu, joueur de l’AC Milan), est devenu un élément essentiel dans le onze de Régis Le Bris. Auteur de trois passes décisives cette saison, le joueur de 25 ans s’est exprimé sur l’attaque parisienne, dans un entretien accordé à Goal. Il estime notamment que le danger vient de partout avec ce genre d’équipe. « Il y a du danger partout avec les trois de devant (interview réalisée avant l’annonce du forfait de Lionel Messi, ndlr). Maintenant, c’est vrai que dans ma zone il y a Neymar et Mbappé, on en a parlé mais ça ne sert à rien de se fixer sur un joueur précis. Il y a tellement de mouvements. Il va falloir être costaud et bien verrouiller la zone. Ça va être différent aussi dans la projection vers l’avant car il y a certaines équipes où tu peux te permettre d’y aller plus et d’autres moins. »

Malgré des dernières semaines plus compliquées en terme de résultats, le FC Lorient réalise un début de saison historique. Et Gédéon Kalulu a donné les éléments de cet exercice 2022-2023 réussi : « La préparation a beaucoup joué. Tout a été mis en œuvre pour que le groupe vive du mieux possible, que ce soit pour les joueurs qui étaient présents et ceux qui venaient d’arriver. C’est vraiment parti de là : créer cette atmosphère au sein du groupe. Le point révélateur c’est notre première victoire à Rennes (1-0). Le match que l’on fait, au-delà de la victoire, c’est ce ressenti dans le groupe lors de la première journée avec cette première montagne qui était posée devant nous. Au vu des saisons précédentes, personne ne nous voyait gagner là-bas et je pense que cela a vraiment lancé officiellement ce feu qui s’est allumé au FC Lorient. Dès la première journée, un derby, beaucoup de monde et d’attente, on ressort de là avec un gros match et les trois points, je pense que c’est vraiment de là qu’est parti cet esprit au sein du groupe. »