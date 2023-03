Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’Équipe de France. Un statut que le joueur du PSG mérite amplement, a jugé Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

Après que Raphaël Varane et Hugo Lloris aient tous deux annoncé leur retraite internationale, c’est, respectivement, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui endosseront désormais les rôles de vice-capitaine et capitaine de l’Équipe de France. La nouvelle a été officialisée en début de semaine par Didier Deschamps. L’attaquant rouge et bleu a d’ailleurs effectué sa première prise de parole en tant que capitaine tricolore ce jeudi en conférence de presse. Une prise de parole très remarquée.

« Mbappé est au-dessus de la moyenne »

Dans cette dernière, Kylian Mbappé s’est montré, comme à son habitude, très habile avec les mots. Présent sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a tout simplement été subjugué par l’aplomb du Bondynois et n’a pas tari d’éloges à son égard. « Sa première conférence de presse aujourd’hui m’a conforté dans l’idée que c’est un bon choix. Je suis très heureux. (…) Certains disent qu’il va se cramer tellement il veut faire de choses. Mais pour l’instant, il ne se crame pas. Pour l’instant, ce qu’il fait, il le fait bien. Il a un aplomb de dingue. Il est extraordinaire, c’est tout. À un moment, il faut le dire. (…) Mbappé est au-dessus de la moyenne. Il est plus intelligent, plus fort sur le terrain. Je n’ai aucun problème avec ça. Il mérite tous les honneurs. »