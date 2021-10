Le PSG Handball seul leader du championnat

Le PSG Handball avait fort à faire ce samedi soir en se déplaçant sur le terrain de Nîmes, qui comptait le même bilan que les Rouge & Bleu avant ce match (quatre victoires pour aucune défaite). Dans cette rencontre au sommet de la Liqui Moly StarLigue, les Parisiens ont réalisé une très bonne première mi-temps en étant en tête tout au long des 30 minutes (13-16). À noter l’exceptionnelle performance du portier du Paris Saint-Germain, Vincent Gérard, auteur de 12 arrêts sur 24 tirs !

La deuxième période est un copié-collé du premier acte, les hommes de Raul Gonzalez sont sérieux dans le jeu et efficaces devant le but tout en comptant sur son gardien de but dans les moments clés qui a stoppé cinq jet de 7 mètres (son record en championnat). Le Paris Saint-Germain Handball s’impose de 7 points (25-32) et poursuit son invincibilité dans la Liqui Moly StarLigue avec cinq succès de suite. Le club de la capitale est désormais seul en tête du classement et jouera sa prochaine rencontre face aux Ukrainiens du Zaporozhye en Ligue des Champions ce jeudi 14 octobre.