La Coupe du Monde ouvre ses portes dans cinq petits jours. Durant ce laps de temps, Canal Supporters vous présente chaque sélection comportant un ou plusieurs joueurs du PSG. Aujourd’hui, place à l’Espagne de Pablo Sarabia et Carlos Soler.

Malgré quelques incertitudes, l’Espagne se place comme un outsider potentiel durant la prochaine Coupe du Monde. Cette sélection ibère, entre expérience et jeunesse explosive, nous offre un effectif très homogène. Un léger manque de poids offensif peut toutefois être un chouïa déploré. Luis Enrique verra donc ses hommes batailler au sein du groupe E. Un groupe comprenant l’Allemagne (27 novembre à 20h00), le Japon (le 1er décembre à 20h00) et le Costa Rica (23 novembre à 17h00).

Un groupe relevé pour une jeune sélection

Un groupe assez relevé tout de même où le lead devrait se jouer entre les deux nations européennes. Et pour atteindre cette phase finale de la Coupe du Monde, il faut tout de même préciser que la Roja a rendu une copie somme toute très intéressante. Pablo Sarabia et ses partenaires sont ainsi sortis premiers du groupe F de qualifications et ce, avec 19 unités dans la besace. Leurs plus proches poursuivants, la Suède, a conclu ses six rencontres avec 15 points. Le reste de ce groupe était composé de la Grèce, du Kosovo et de la Géorgie. Un tableau assez abordable en définitive.

Demi-finalistes du dernier Euro, l’Espagne ne possède pas l’effectif le plus fleurissant de son Histoire, loin s’en faut. Les atouts sont pour autant indubitablement présents. Pour ce qui est des joueurs parisiens, deux éléments Rouge & Bleu ont donc été sélectionnés par Luis Enrique. Remplaçant depuis son retour de prêt du Sporting, Pablo Sarabia est dans une passe plutôt délicate sous l’égide de Christophe Galtier… Néanmoins, son sélectionneur apprécie apparemment tout particulièrement son profil.

🚨 I Sergio Ramos & Fabian Ruiz ne sont pas sélectionnés avec la sélection espagnole 🇪🇸❌



Carlos Soler et Pablo Sarabia seront bien à la Coupe du Monde 🇪🇸👍#PSG pic.twitter.com/fslreENy1k — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 11, 2022

Il fait donc partie des convoqués, sans grande surprise. Surtout que ce dernier a plutôt brillé durant les qualifications avec deux réalisations. Au vu de ses dernières prestations, il a même clairement une place à jouer dans le onze de départ espagnol. Pour sa part, Carlos Soler part d’un peu plus loin. Lui aussi habitué aux listes de Luis Enrique, le milieu de terrain doit faire face à une concurrence féroce dans l’entrejeu. Un secteur où les deux petits phénomènes du FC Barcelone, à savoir Gavi et Pedri, seront deux des attractions de ce mondial.

Pour ce qui est de ses participations en Coupe du Monde, l’Espagne, qui a remporté l’édition 2010 en Afrique du Sud, en compte 15 à son actif : 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Lors du dernier mondial en Russie, les Ibères se sont faits sortir au stade des huitièmes de finale par le pays hôte. Bien armé aujourd’hui, et fort d’un plutôt bel Euro délivré, l’Espagne s’avance donc direction le Qatar avec l’idée de jouer les trouble-fêtes.

La liste de la Roja pour la Coupe du Monde