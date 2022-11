Le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en l’emportant sur le terrain de la Juve (1-2). Malgré cette victoire à Turin, les Parisiens finissent à la deuxième place du groupe H. Quoi qu’il en soit, le club de la capitale est concerné par le tirage au sort de ces huitièmes de finale qui se tiendra ce lundi 7 novembre.

L’évènement se tiendra donc ce lundi 7 novembre (12h00) à la Maison du football à Nyon (Suisse). Pour rappel le chapeau 1 est composé de toutes les écuries européenne ayant terminé à la première place de leur poule : Naples, Porto, Bayern, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Benfica. Le chapeau 2 compte lui : Liverpool, Bruges, Inter, Francfort, Leipzig, Dortmund, AC Milan, PSG. Le règlement indique que les équipes ayant évolué dans le même groupe et celles de mêmes pays, ne peuvent se rencontrer en huitièmes de finales. Ainsi, les adversaires potentiels du PSG sont : Chelsea, Manchester City, Tottenham, Bayern Munich, FC Porto, Naples, Real Madrid.

🚨 | Les adversaires potentiels du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions :



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea, Manchester City, Tottenham



🇩🇪 Bayern Munich



🇵🇹 FC Porto



🇮🇹 Naples



🇪🇸 Real Madrid pic.twitter.com/DPJf3LtvB0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Comme à chaque tirage au sort, les pronostics alimentent les différents débats. En ce sens, il existe des probabilités avec des pourcentages bien précis des potentiels adversaires du Paris Saint-Germain.

📊| Les probabilités de tirage du PSG pour les 1/8 de finale de LDC



– 19,46% Bayern 🇩🇪

– 17,11% Naples 🇮🇹

– 13,9% Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

– 13,88% Tottenham et City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

– 10,98% Réal Madrid 🇪🇸

– 10,79% Porto 🇵🇹



💬 Pour vous quel serait le meilleur tirage pour les parisiens ⁉️#PSG — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2022 Twitter : @CanalSupporters

A noter que les équipes du chapeau 1 joueront leur huitième de finale aller à l’extérieur et le retour à domicile. En ce sens, le PSG jouera son match aller au Parc des Princes et son retour loin de ses bases. Une règle qui peut perdre de son importance tant les buts à l’extérieur ne comptent plus, qui garde cependant son intérêt quand on connaît l’histoire des doubles confrontations du Paris Saint-Germain.

En ce qui concerne le calendrier, les huitièmes de finale de Ligue des Champions se disputeront les 14-15 et 21-22 février pour les matchs aller, et les 7-8 et 14-15 mars pour les matchs retour.