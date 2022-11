Juventus / PSG – Les compositions officielles

Le PSG a rendez-vous avec l’ultime journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce mercredi soir face à la Juventus (21h00, RMC Sport 1). Un match pour la première place de ce groupe H.

Malgré deux matches nuls concédés face à Benfica, à chaque fois sur le score de 1-1, le PSG a glané ses trois autres matches durant cette phase de poule. Le tout sera désormais de l’emporter face à la Juventus ce mercredi soir en terre hostile pour bien finir et assurer la première place de ce groupe H. Et pour cela, Christophe Galtier a annoncé son XI titulaire. Ainsi, sans grande surprise, celui-ci sera articulé en 4-3-3.

Gianluigi Donnarumma gardera la cage parisienne. Devant lui, une ligne de quatre avec, de gauche à droite, Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos et Achraf Hakimi. Le milieu, à trois tête donc, sera constitué de Marco Verratti, de Vitinha et de Fabian Ruiz. Comme pressenti, Carlos Soler sera positionné en pur meneur de jeu, son poste préférentiel. Il sera en soutien du duo extrêmement alléchant composé de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. À noter que Neymar Jr, absent pour cette rencontre, purge son match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

La feuille de match de Juventus / PSG

6e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions – Stade : Juventus Stadium – 21h00 – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre principal : Carlos del Serro Grande – Arbitres assistants : Diego Barbero et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – Assistance vidéo : Juan Martinez Munuera et Paul van Boekel

Le XI de la Juventus : Szczesny – Gatti, Bonucci, Sandro – Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti – Milik